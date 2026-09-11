Un hombre de 32 años fue detenido en Caucete luego de ser identificado como el presunto autor del robo cometido en el interior de un auto estacionado en Capital. La investigación estuvo a cargo de personal de la Brigada de Investigaciones Este, que analizó registros fílmicos de viviendas y comercios de la zona.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió sobre calle Coronel Dupuy, entre Ignacio de la Roza y Aberastain, donde una mujer había dejado estacionado su Renault Sandero naranja.

La víctima regresó minutos después

De acuerdo a los datos aportados por personal policial, la mujer regresó al vehículo minutos después de haberlo dejado estacionado y constató que le habían sustraído del interior una billetera con documentación personal y dinero en efectivo.

A partir de la denuncia, personal de la Brigada de Investigaciones Este inició las tareas correspondientes para intentar determinar quién había cometido el robo. Los investigadores analizaron los registros fílmicos de viviendas y comercios ubicados en las inmediaciones del lugar del hecho.

Identificado por las cámaras

El trabajo realizado con las imágenes permitió a los efectivos identificar al presunto autor. Con esa información y siguiendo las directivas impartidas por el fiscal interviniente, los investigadores localizaron al sospechoso en Caucete. Se trata de Suárez, de 32 años, quien fue detenido en ese departamento.

Según la información aportada por la Policía, el hombre ya posee condenas por hechos cometidos bajo el mismo modus operandi.

También secuestraron la ropa

Durante el procedimiento, además, los efectivos secuestraron la vestimenta que Suárez llevaba puesta al momento del hecho. Ese elemento permitió vincularlo con la causa que investiga el robo ocurrido en el automóvil estacionado en Capital.

De esta manera, la Brigada de Investigaciones Este logró avanzar en la identificación y detención del sospechoso a partir del análisis de los registros fílmicos y de las tareas investigativas posteriores.