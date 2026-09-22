Un insólito episodio ocurrió en Rawson, donde un hombre robó una cámara de seguridad de una vivienda y luego la instaló en su propia casa sin advertir que el dispositivo continuaba vinculado al teléfono de su dueño. La víctima logró acceder nuevamente a la transmisión y durante varios días observó en vivo el interior del lugar donde estaba instalada la cámara, información que permitió a la Policía localizar el domicilio.

El robo ocurrió durante los primeros minutos del 12 de septiembre, cuando una cámara IMOU Bullet blanca fue sustraída del frente de una vivienda. Al día siguiente, el propietario recordó que todavía conservaba un código de acceso a la aplicación utilizada para monitorear el dispositivo y decidió comprobar si podía recuperar la conexión.

La sorpresa llegó cuando descubrió que la cámara seguía encendida y transmitiendo imágenes desde una habitación. Durante cuatro días pudo observar desde su celular a un hombre manipulando teléfonos, computadoras y otros objetos.

Las imágenes permitieron ubicar la vivienda

El 17 de septiembre, el damnificado presentó la denuncia en la Subcomisaría Ansilta y aportó los registros obtenidos a través de la cámara. A partir del análisis de las imágenes, los investigadores lograron identificar al principal sospechoso como Carlos Esteban Butierres, de 47 años, y establecer que el dispositivo se encontraba en una vivienda del barrio Alameda, en Rawson.

La investigación quedó bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo de la fiscal Claudia Salica, que solicitó las medidas judiciales correspondientes.

El allanamiento se concretó durante las primeras horas del 19 de septiembre. En una de las habitaciones, los policías encontraron la cámara denunciada como robada, todavía conectada a su cable de alimentación y transmitiendo imágenes, tal como había ocurrido durante los días anteriores.

Además, los efectivos secuestraron distintas prendas de vestir y encontraron en esa misma habitación el DNI de Butierres, lo que aportó otro elemento para vincularlo con el lugar.

El sospechoso tiene pedido de captura

Durante el procedimiento también fue encontrado un arma de fabricación casera de aire comprimido, situación que derivó en una actuación contravencional respecto de otra persona que se encontraba en el domicilio.

Sin embargo, el principal sospechoso no estaba en la vivienda cuando llegó la Policía. Carlos Esteban Butierres cuenta con una orden de detención y pedido de captura, por lo que continúa siendo buscado por los investigadores.

La cámara, que había sido robada del frente de una casa, terminó convirtiéndose en una pieza clave de la investigación al continuar conectada a la cuenta de su propietario. Las imágenes permitieron reconstruir parte de la actividad del sospechoso y orientar a los investigadores hasta el domicilio donde finalmente fue recuperado el dispositivo.