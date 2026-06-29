Un sujeto con antecedentes delictivos fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo luego de ser identificado como el autor de un importante robo cometido en una distribuidora del departamento Rawson. La minuciosa investigación desarrollada por personal de la Comisaría 25ª, permitió esclarecer el hecho, recuperar parte de los elementos sustraídos y lograr la detención del sospechoso, quien posteriormente fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial.

La causa comenzó el pasado 17 de junio, se radicó la denuncia penal tras advertir un importante robo en las instalaciones de la distribuidora, ubicada en la Villa Angélica, en Rawson. Según la denuncia, durante la madrugada un delincuente ingresó al establecimiento tras vulnerar las medidas de seguridad del inmueble. Una vez en el interior, sustrajo diversos efectos de valor y una suma de dinero en efectivo que se encontraba guardada dentro de una caja fuerte, la cual también violentó para acceder a su contenido.

A partir de la denuncia, personal de la Comisaría 25ª, bajo la conducción del comisario Alfredo Fajardo, inició una investigación que incluyó distintas medidas para reconstruir el recorrido del autor y reunir pruebas suficientes para identificarlo.

Los efectivos analizaron las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del comercio, realizaron el levantamiento de huellas y otros rastros encontrados en la escena del hecho y concretaron entrevistas con vecinos de la zona. El conjunto de esas tareas permitió establecer la identidad del sospechoso y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

Como resultado de la investigación, los policías identificaron como presunto autor material del robo a Kevin Cortez, un delincuente mayor de edad, domiciliado en el departamento Rawson y conocido en el ambiente delictivo por registrar un extenso prontuario.

Durante el procedimiento, los investigadores también recuperaron parte de los elementos que habían sido sustraídos de la distribuidora, mientras que el sospechoso quedó detenido y fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Especiales.

La causa avanzó bajo la dirección del fiscal Miguel Gay. En el marco de una audiencia judicial, las partes acordaron un juicio abreviado, mediante el cual Cortez reconoció su responsabilidad en el hecho.

Finalmente, el juez homologó el acuerdo y condenó al imputado a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo. Tras conocerse la sentencia, el condenado fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, donde comenzó a cumplir la pena impuesta por la Justicia.