Un delincuente ingresó a una hamburguesería de Santa Lucía y en apenas segundos se llevó el dinero que había en la caja y el celular utilizado por el comercio. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad y el propietario decidió hacer público el video para mostrar lo ocurrido. Según contó, es la cuarta vez que el local sufre un robo.

El hecho ocurrió en Barking Burger, ubicado sobre Hipólito Yrigoyen, donde las imágenes muestran cómo el sujeto entra al local y rápidamente se dirige hacia el sector de la caja.

El robo duró menos de un minuto

El delincuente actuó con rapidez. Una vez dentro del comercio, tomó el dinero disponible en la caja y luego se apoderó del teléfono celular que utilizaban habitualmente en el local.

Después de concretar el robo, salió del lugar. Las cámaras registraron toda la secuencia, que se desarrolló en menos de un minuto.

La rapidez del episodio fue uno de los aspectos que más llamó la atención del propietario, quien decidió compartir las imágenes para visibilizar la situación y advertir sobre lo ocurrido.

"Es la cuarta vez que sufrimos un robo"

El comerciante expresó su bronca e impotencia a través de las redes sociales y remarcó que el episodio no es un hecho aislado. Según contó, esta es la cuarta vez que el negocio sufre un robo.

"Es un bajón tener que subir este tipo de cosas pero también es muy cansador quedarse callado", manifestó al publicar el video.

En su mensaje también destacó el esfuerzo que existe detrás del funcionamiento cotidiano del comercio y señaló que hay trabajadores, familias y proveedores que dependen de la actividad del local.

"Da bronca y mucha impotencia", expresó, al tiempo que cuestionó que los comerciantes tengan que afrontar reiteradamente situaciones de este tipo.

El comercio perdió su teléfono de contacto

Además del dinero sustraído, el robo dejó al comercio sin el teléfono que utilizaba habitualmente para comunicarse con sus clientes.

Por ese motivo, desde Barking Burger informaron que cuentan con un nuevo número de contacto: 264 489 6109.

El propietario sostuvo que decidió mostrar las imágenes porque no quiere que este tipo de situaciones se conviertan en algo normal y buscó visibilizar nuevamente la problemática que atraviesa el comercio.