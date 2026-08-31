Un hombre de 44 años fue detenido durante la madrugada de este lunes luego de intentar robar una heladería ubicada en Chimbas. El sospechoso fue sorprendido dentro del comercio cuando intentaba escapar con la caja registradora, que contenía aproximadamente $500.000 en efectivo.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del 31 de agosto de 2026, en una heladería de la cadena Grido ubicada en la esquina de 25 de Mayo y Roca.

De acuerdo con la información policial, un efectivo recibió el aviso de que dos sujetos habían ingresado al comercio con intenciones de sustraer distintos elementos.

Tras cometer el hecho, ambos sospechosos escaparon en dirección al interior del Barrio 07, Conjunto 2. Ante esta situación, el personal policial inició una persecución para intentar localizar a los autores.

Durante el operativo, los efectivos lograron aprehender a uno de los sospechosos. Fue identificado como Moreno, de 44 años, domiciliado en el departamento Chimbas.

La investigación permitió determinar que los delincuentes habían provocado daños para ingresar al local. Primero rompieron la persiana de la heladería y luego dañaron el cristal de la puerta de ingreso.

Moreno fue encontrado en el interior del comercio mientras intentaba sustraer la caja registradora. En su interior había una suma aproximada de $500.000 en efectivo.

El procedimiento permitió recuperar la caja y el dinero antes de que el sospechoso pudiera concretar la huida del lugar.

Tras la detención, se dio intervención al Sistema Acusatorio. El Ayudante Fiscal se hizo presente en el lugar y dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

La causa quedó caratulada como Robo y quedó bajo investigación de la UFI Flagrancia, con intervención de la Subcomisaría Cipolletti.

Mientras continúa la investigación, la Policía busca establecer la identidad y el paradero del segundo involucrado, que logró escapar del lugar después del intento de robo.

El detenido quedó a disposición de la Justicia y deberá afrontar el proceso correspondiente por el hecho ocurrido durante la madrugada en la heladería de Chimbas.