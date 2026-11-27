Un joven de 22 años fue detenido en Rivadavia después de arrebatarle una mochila a una mujer que contenía dinero en efectivo y un teléfono celular. Dos mujeres lo persiguieron y alertaron a la Policía, que logró interceptarlo y recuperar los elementos sustraídos. También encontraron los $68.000 que había descartado durante la fuga.

Un robo por arrebato terminó con un joven detenido y la recuperación de todas las pertenencias de la damnificada durante la tarde del jueves en el departamento Rivadavia. El sospechoso, de 22 años, fue perseguido por dos mujeres que advirtieron el episodio y finalmente quedó en manos de efectivos del Comando Radioeléctrico Oeste.

El detenido es Kevin Rodrigo Luján Pasten, también de 22 años, con domicilio en calle Coll al 2575 Oeste.

El procedimiento ocurrió el 26 de noviembre, alrededor de las 15:30, en el Callejón de los Ríos, entre avenida Benavídez y calle Coll. Personal policial realizaba recorridas de prevención y seguridad cuando fue alertado por dos mujeres que perseguían a un hombre.

Según informaron las fuentes policiales, las mujeres les manifestaron a los uniformados que el sujeto había sustraído momentos antes una mochila que pertenecía a una joven de 22 años. En su interior había dinero en efectivo y un teléfono celular.

Ante la advertencia, los efectivos intervinieron rápidamente y consiguieron interceptar al sospechoso. Al momento de la aprehensión, el hombre llevaba consigo la mochila denunciada como sustraída, por lo que los policías avanzaron con el procedimiento.

Sin embargo, la recuperación de las pertenencias no terminó allí. Durante la huida, el sospechoso había descartado otros elementos a pocos metros del lugar donde finalmente fue detenido. Los uniformados realizaron una inspección en las inmediaciones y encontraron un teléfono celular Samsung A04, de color celeste y con funda transparente, además de dinero en efectivo por un total de 68.000 pesos.

De esta manera, los policías lograron recuperar la mochila, el teléfono y la totalidad del dinero denunciado como sustraído. La damnificada fue identificada como Cecilia Tejada, de 22 años, domiciliada en Chimbas.

El detenido fue identificado como Kevin Rodrigo Luján Pasten, también de 22 años, con domicilio en calle Coll al 2575 Oeste, en Rivadavia. El procedimiento quedó registrado bajo el legajo 34/26 y fue caratulado como robo por arrebato.

En el lugar intervino el ayudante fiscal José Quiroga, de la UFI Flagrancia, quien dispuso el inicio del procedimiento especial y ordenó las medidas correspondientes para avanzar con la causa.