Robo y ataque a un policía con una ganzúa: un menor de Chimbas involucrado

Un operativo iniciado por una alerta radial derivó en una persecución a alta velocidad por diversos barrios de Chimbas, luego de que efectivos del Comando Radioeléctrico Norte detectaran un Toyota Etios blanco que circulaba con luces altas y a contramano por calle Bonduel, cerca de Reconquista. El rodado había sido denunciado como sustraído momentos antes en la Capital.

El conductor desoyó las intimaciones de alto emitidas mediante sirenas y balizas, iniciando un escape por calle Bonduel hacia el norte, bordeando el canal para ingresar al Barrio La Amistad, siguiendo por Cipolletti hasta el Lote Hogar N°61 y continuando por 25 de Mayo al este. La patrulla solicitó apoyo a personal de la Motorizada N°5 para acorralar el vehículo. Los ocupantes cruzaron un puente hacia el interior del Barrio API II, donde abandonaron el automóvil para intentar la huida a pie.

En ese punto se logró reducir a un adolescente de 16 años domiciliado en Capital. La causa quedó en manos del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, que ordenó su traslado al centro CAD. Las tareas de búsqueda continuaron en los alrededores y permitieron localizar al segundo involucrado oculto en el interior de un Renault azul abandonado. Se trata de Páez Verón, de 19 años. Al momento de ser reducido, agredió a los efectivos con golpes de puño y patadas, amenazando con una arma blanca tipo ganzúa que llevaba en la mano.

Las investigaciones señalan que ambos aprehendidos habrían participado en un asalto con arma de fuego cometido en la Capital. En dicho hecho sustrajeron el automóvil, 100.000 pesos, 300 dólares y dos televisores. Durante el procedimiento las autoridades recuperaron el Toyota Etios y secuestraron un celular Motorola azul con funda de goma, un iPhone azul noche con funda turquesa y pantalla trizada, guantes, una cuellera azul noche y la ganzúa envuelta con cinta negra.