La sucesión de robos a locales comerciales volvió a poner en discusión la seguridad en el centro sanjuanino. Durante los últimos meses, distintos emprendimientos fueron blanco de delincuentes que ingresaron mediante boquetes, roturas de vidrieras, puertas forzadas o aprovechando descuidos durante la atención al público.

Uno de los episodios más recientes fue el que sufrió Blü, el local de indumentaria deportiva de la influencer Celeste Achem. El comercio está ubicado sobre calle Santa Fe, entre Catamarca y Sarmiento, en Capital. El domingo 22 de noviembre, la propietaria llegó al negocio y descubrió que prácticamente toda la mercadería había desaparecido. Los delincuentes rompieron las cerraduras, ingresaron y se llevaron ropa deportiva, bikinis, ropa interior, dinero en efectivo y hasta las perchas.

La comerciante estimó que perdió prácticamente la totalidad de su capital de trabajo. Sin embargo, el hecho tuvo un segundo capítulo: durante la madrugada posterior, un vecino observó movimientos sospechosos y llamó al 911. Los desconocidos intentaron ingresar nuevamente, aunque se retiraron antes de la llegada del patrullero. La propietaria había advertido previamente a los efectivos que podían regresar por una computadora y una heladerita que habían quedado en el local.

Los robos a locales de celulares y las pérdidas millonarias

Durante noviembre también se registró una seguidilla de ataques contra comercios dedicados a la venta de teléfonos de alta gama. En aproximadamente un mes, varios establecimientos de San Juan sufrieron robos con importantes pérdidas económicas.

El 10 de noviembre, uno de los blancos fue America ID, ubicado en Las Heras 111, en Capital. Los delincuentes ingresaron durante la madrugada y sustrajeron alrededor de 20 o 21 teléfonos iPhone, además de una caja fuerte con dinero, tarjetas y documentación.

La fuga terminó con un operativo policial que permitió interceptar el Chevrolet Corsa en el que se movilizaban los sospechosos. Cuatro personas fueron detenidas, entre ellas un adolescente de 16 años. Dos de los adultos recibieron condenas de prisión efectiva: Andrés Jeremías Zárate Ortega fue sentenciado a seis años y Kevin Miguel Narváez a siete años y diez meses, bajo modalidad de arresto domiciliario. Un tercer imputado, Santiago Ramiro Pérez, obtuvo la suspensión del juicio a prueba.

Otro golpe ocurrió en Ipoint Store , sobre calle Rivadavia Oeste, en Capital. El robo fue conocido el 14 de noviembre y tuvo como resultado la sustracción de aproximadamente 25 iPhones, entre equipos usados y sellados, y US$2.850 en efectivo. El perjuicio económico fue estimado en alrededor de US$23.000. El episodio se sumó a los ataques anteriores contra otros negocios del mismo rubro.

A estos casos se agregó Point iPhone , ubicado sobre calle Sargento Cabral, entre Roger Balet y Mansilla. El primer ataque ocurrió el sábado 14 de noviembre, cerca de las 3:55. Los delincuentes rompieron el vidrio del frente y dañaron la reja para ingresar. Se llevaron cajas vacías de celulares y unos AirPods Pro, pero la alarma los habría obligado a retirarse rápidamente.

La situación se repitió menos de 24 horas después. Durante la madrugada siguiente, las cámaras de seguridad alertaron a los propietarios sobre la presencia de cuatro personas que pateaban la puerta e intentaban ingresar nuevamente. Los dueños aseguraron que siguieron a los sospechosos y llamaron reiteradamente al 911, pero cuestionaron la falta de asistencia policial durante el episodio.

Otro antecedente de esta modalidad fue el robo a GoLite iPhone, en la esquina de avenida Libertador y Paso de los Andes, en Rivadavia. El hecho ocurrió el 30 de octubre. Los delincuentes habrían ingresado por un balcón o una ventana y se llevaron unos 20 teléfonos y una PlayStation 5, con pérdidas estimadas inicialmente en US$15.000. Posteriormente, la investigación derivó en un allanamiento, la recuperación de uno de los celulares y la detención de un sospechoso, que recuperó la libertad horas después. Este caso corresponde a Rivadavia y no al microcentro capitalino, aunque se suma a la seguidilla provincial de ataques contra comercios de tecnología.

Indumentaria y otros comercios también fueron blanco de robos

La venta de ropa y calzado también quedó expuesta a los hechos delictivos. El 28 de octubre, Cuyo Sneakers, ubicado sobre calle Mendoza, entre Mitre y Santa Fe, a media cuadra de la Plaza 25 de Mayo, sufrió el robo de entre 30 y 40 prendas.

El episodio ocurrió entre las 19:30 y las 20, mientras el local atendía al público. Una pareja aprovechó un descuido de la empleada, ingresó agachada hasta los exhibidores y guardó la mercadería en una bolsa negra de consorcio. El perjuicio fue calculado en aproximadamente un millón de pesos.

Después de advertir el faltante, el propietario salió a buscar ayuda policial. Según su relato, encontró efectivos en inmediaciones de la Peatonal, pero el móvil que debía acudir al negocio nunca llegó. El comerciante esperó hasta después de las 22:30 y finalmente decidió no formalizar la denuncia, por lo que el caso se conoció a través de su publicación en redes sociales.

Otro episodio ocurrió el 19 de octubre en el bazar Regalos, ubicado sobre calle Mitre, entre Mendoza y General Acha. La propietaria, Hong Yu, advirtió mediante las cámaras de seguridad que un hombre escondía mercadería entre sus prendas. Cuando intentó retirarse sin pagar, la comerciante lo interceptó y recuperó siete recipientes metálicos.

El sospechoso escapó corriendo, pero fue perseguido y detenido por efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia que recorrían la zona. El caso quedó bajo intervención de la UFI Flagrancia, con una imputación inicial por hurto simple en grado de tentativa.

El antecedente de la joyería J&M

Uno de los robos de mayor magnitud económica en el microcentro ocurrió en la joyería J&M, ubicada sobre la Peatonal Tucumán. El hecho se produjo durante la madrugada del 3 de agosto, cuando dos personas forzaron la puerta de vidrio del establecimiento y sustrajeron alrededor de 150 relojes, cadenas, pulseras, anillos y otras piezas de oro y plata.

El botín fue valuado en aproximadamente $20 millones. La investigación permitió identificar a dos presuntos autores materiales, ambos menores de edad. Uno de ellos, de 15 años, fue detenido y quedó bajo el Régimen Penal Juvenil, mientras que el segundo permanecía prófugo según la información publicada.

Además, el 2 de noviembre se conoció una resolución judicial contra Sol Guadalupe Páez Velázquez, de 21 años, acusada de encubrir el robo. La joven recibió seis meses de prisión en suspenso después de que en un allanamiento realizado en su vivienda de Chimbas se encontraran joyas y soportes de relojes vinculados con el hecho.

Una preocupación que se repite entre los comerciantes

Los casos presentan características diferentes, pero tienen un denominador común: los comercios quedaron expuestos a robos durante la madrugada, en horarios de atención al público e incluso en sectores de intensa circulación peatonal.

También se repiten los reclamos por la prevención y la respuesta ante las emergencias. Algunos propietarios denunciaron demoras en la asistencia policial, mientras que otros destacaron la importancia de las alarmas y las cámaras de seguridad para detectar los movimientos de los sospechosos.

En el caso de Blü, los delincuentes regresaron después de haber vaciado el negocio. En Point iPhone, el segundo intento se produjo menos de 24 horas después del primer ataque. En Cuyo Sneakers, en cambio, el robo ocurrió durante el horario comercial y a pocos metros de la Plaza 25 de Mayo.