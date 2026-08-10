Rocío Marengo destrozada tras el golpe por la muerte de un ser querido

El mundo del espectáculo recibió con pesar la noticia del fallecimiento de Leandro Rud, el reconocido empresario que marcó una época en el modelaje nacional. A los 51 años, el representante partió el pasado viernes 7 de agosto, generando una ola de mensajes por parte de las diversas figuras que trabajaron junto a él durante su extensa trayectoria. Entre las reacciones más destacadas se encuentra la de Rocío Marengo, quien utilizó sus redes sociales para compartir una imagen junto a él y dedicarle palabras cargadas de afecto y recuerdos personales.

Marengo inició su homenaje público expresando el impacto emocional que le causó la pérdida del profesional. La modelo escribió "Rudddd. Qué triste... la re luchaste!!! No esperaba esta noticia. Por siempre voy a tener en mi corazón las anécdotas y momentos que vivimos" para manifestar su profundo dolor ante la partida.

En su relato, la mediática subrayó el rol fundamental que tuvo Rud en sus inicios dentro del medio artístico y le agradeció las oportunidades brindadas. Según sus palabras, "No me olvido que me abriste puertas... Siempre voy a estar agradecida. Y por suerte te lo dije mil veces en la cara!!! Nada que perdonarte" para ratificar su gratitud.

La despedida también incluyó un espacio para la autocrítica y el humor al rememorar los años de trabajo compartido en la agencia de modelos. Rocío Marengo recordó su propia personalidad de aquel entonces al decir "Ameeee ser parte de tu agencia! Fui inmanejable!! Perdóname vos a mí!!! Te volvía loca!" en referencia a la etapa donde forjaron su vínculo profesional.

La relación entre ambos atravesó distintas situaciones a lo largo del tiempo, consolidando un afecto que trascendió lo estrictamente laboral y se mantuvo vigente hasta los últimos días.

Para finalizar su tributo, la modelo hizo alusión al contacto reciente que mantuvieron y dejó una promesa vinculada a los afectos personales del empresario. Ella cerró su mensaje afirmando "Te quiero y me quedo con nuestro último mensaje. Cuidanos del cielo. Isi va a amar a los perros como vos, te prometo" como señal de despedida final.

Al igual que Marengo, otras personalidades destacadas como Pamela David compartieron públicamente detalles de sus conversaciones finales con Leandro Rud, sumándose al duelo generalizado que atraviesa la farándula nacional.