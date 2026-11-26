Rocío Marengo vivió una situación de extremo peligro y mucha tensión mientras circulaba con su vehículo por una carretera de la provincia de Buenos Aires. El episodio ocurrió durante la jornada del miércoles 26 de noviembre, cuando la modelo transitaba por las inmediaciones de la ruta 47 y la ruta 42.

Una vez que logró regresar a salvo a su domicilio y bajar la angustia del momento, la mediática utilizó su cuenta oficial de Instagram para realizar un fuerte descargo público. En sus historias apuntó directamente contra los responsables del mantenimiento vial y cuestionó la falta de respuestas ante el deterioro de los caminos.

"Ahora que pasó el susto y ya estamos en casa... ¿Qué onda vialidad? ¿Quién se hace cargo?", expresó la conductora al iniciar su relato en las redes sociales. Además, detalló que otro vehículo que circulaba detrás de ella atravesó exactamente la misma situación de riesgo en el asfalto.

"La ruta 47 y la 42 son un desastre. ¿Van a esperar un accidente fatal para taparlos? Sepan que ayer no nos matamos de pedo", agregó con evidente enojo. La artista remarcó que el tamaño de los baches representa un peligro mortal constante para cualquier conductor que pase por la zona.

"Los pozos son gigantes. Es una vergüenza que dejen que las rutas estén así. Estoy indignada y sigo asustada. Año 2026, una barbaridad!!! Y sepan que como estoy tranquila no digo todo lo que pienso, pero no descarto decirlo", escribió la figura televisiva para dejar en claro la gravedad de lo ocurrido.

En su descargo, la modelo también precisó los tramos exactos donde se encontró con el asfalto destruido y advirtió sobre el abandono total de esas vías de circulación. "Casi nos matamos en la ruta 47. Un pozo gigante listo para matar a cualquiera en cualquier momento", sostuvo en otra de sus publicaciones.

"La 47 que va de Luján a Navarro es un desastre. La 42 que va a La Choza está directamente abandonada", denunció sin filtros ante sus seguidores. De esta manera, expuso el estado crítico de los accesos que conectan esas localidades bonaerenses y exigió soluciones urgentes.

Finalmente, la actriz dirigió su reclamo hacia las máximas autoridades políticas y puso en duda quién debe responder por la seguridad en las carreteras nacionales y provinciales. "¿Qué onda la gente que labura para que los argentinos tengamos un país mejor? ¡No los veo! ¿A quién le escribo? ¿Al gobernador? ¿Al presidente?", cerró.