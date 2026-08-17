Rocío Oliva confirmó que tiene planes de casamiento con Néstor Ortigoza

Rocío Oliva brindó detalles sobre su vínculo sentimental con Néstor Ortigoza durante su paso por la edición anual de Un sol para los chicos. En medio de la jornada solidaria, la exfutbolista se refirió a la actualidad de la pareja que ya lleva más de dos años de relación. Al ser consultada sobre la solidez de la unión, la protagonista afirmó que "Estamos bien, ya desde hace dos años y pico".

La posibilidad de una boda formal apareció en la conversación como un proyecto concreto para el futuro cercano. La deportista admitió que el deseo de dar el paso hacia el matrimonio es compartido por ambos. Al respecto, Oliva manifestó que "Hay ganas y proyectos de casamiento, pero es cuestión de ponerse a hacerlo". Sin embargo, la organización integral de un evento de tal magnitud parece ser el principal obstáculo para fijar una fecha definitiva en el calendario.

Sobre los desafíos que implica una celebración, la joven comentó que "Hay ganas y proyectos, pero es cuestión de ponerse a hacerlo". Inmediatamente profundizó en la logística necesaria para concretar el festejo y señaló que "Es todo un estrés. Quieras o no es buscar un salón, la ropa, la comida, los invitados... Creo yo, no lo sé porque nunca me casé, capaz me dicen le pagas tanto a alguien y te hace todo".

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista ocurrió cuando se mencionó a la empresa de eventos de Claudia Villafañe como una alternativa para la planificación. A pesar de los conflictos públicos que mantuvieron tras el fallecimiento de Diego Maradona, la entrevistada apeló a la ironía y soltó que "Voy a contratar a Plan V, que venga Claudia y haga todo, ya está". Esta declaración marca un cambio en la postura frente a la exesposa del astro futbolístico.

Oliva destacó que su prioridad es la calidad del servicio profesional por encima de las diferencias personales del pasado. En relación a la organización del casamiento, explicó que "Sé que trabaja bien. ¿Te imaginas que la contrate? No lo descarto, ya no hay rencor ni nada. Hago mi vida y que el resto haga su vida. No me voy a sentar a tomar un café ni a pasar un domingo, pero la saludaría, no le correría la cara". De esta manera, la pareja sigue adelante con sus proyectos mientras transita una etapa de madurez y estabilidad.