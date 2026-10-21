Rocío Robles contó por qué canceló su casamiento con Adrián Suar

Rocío Robles sorprendió a todos en una nueva emisión de MasterChef Celebrity al revelar que en el pasado tenía planeado casarse con el productor Adrián Suar, pero terminó tomando la decisión de suspender la boda a último momento. Todo comenzó cuando la conductora Wanda Nara hizo un comentario sobre su futuro sentimental al presentar su plato ante el jurado, lo que dio pie a una charla íntima sobre proyectos de pareja.

"Ya sabés qué cocinarle a tu futuro marido", le dijo la conductora, en referencia a la preparación que la participante acaba de presentar. Lejos de esquivar el tema, la actriz reconoció de forma directa que alguna vez pensó en dar el sí en el altar. "Yo me iba a casar pero me arrepentí", lanzó ante la sorpresa de todos en el estudio. Mientras sostenía una mirada algo triste, Wanda le consultó si estaba todo bien entre ellos.

"Ahora estamos bien y lo que está bien no se toca", agregó la joven, desanimada, reflejando su postura actual de cuidar el vínculo sin forzar cambios drásticos. La conversación continuó cuando la participante reflexionó sobre el compromiso y señaló que "el hombre cuando quiere igual se compromete". Por su parte, Wanda admitió "a mí me gusta el casamiento", generando un momento distendido en la cocina más famosa.

Entre risas, la actriz cerró el intercambio con humor y le respondió "a mí también, cuando quieras hacemos la fiestita", dejando en claro que prefiere tomarse la situación con ligereza. Sin embargo, la escena dejó una de las declaraciones más llamativas de la noche y mantuvo viva la incógnita sobre aquella boda suspendida que seguramente dará que hablar fuera del programa.