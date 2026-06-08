Rocío Robles dio detalles de su historia de amor con Adrián Suar

Rocío Robles compartió en Almorzando con Juana detalles sobre su relación con Adrián Suar, un vínculo que ya lleva casi dos años de duración. El acercamiento inicial ocurrió a través de Instagram mientras ella se desempeñaba en televisión.

Según relató la modelo, "Yo estuve en Fútbol 3... Adrián es muy futbolero, me ve, me escribe. Empezamos hablando por la pantalla, él viendo el programa. Me decía: 'Estoy en casa mirándote'". A pesar de la visibilidad del mensaje, Robles admitió que "Creo que lo vi a los tres días", lo que marcó el comienzo de charlas frecuentes entre ambos.

La primera salida oficial no siguió los parámetros de una cita tradicional, ya que el productor le propuso ir al teatro de manera abierta. La bailarina recordó que "Él me dijo: 'Venite con tu pareja, con quien quieras'. Con lo cual yo nunca me imaginé le dije 'Dale, voy con alguien' y me llevó mi mejor amigo".

Tras esa función teatral, la relación comenzó a consolidarse mediante cenas y encuentros para ver partidos. Según sus palabras, "Después fuimos a comer y empezamos a charlar, nos juntamos a ver partidos y bueno, fluyó increíble".

Un aspecto que llamó la atención fue que el noviazgo permaneció fuera del radar mediático durante 12 meses. Robles aclaró que "Se enteraron al año... No fue secreto, fue no ocultando, sino (resguardando) un poco nuestra intimidad de la vida pública".

La decisión de mantener el perfil bajo respondió a la necesidad de fortalecer la unión antes de la exposición masiva. Al respecto, señaló que "Queríamos primero conocernos nosotros, porque después la gente opina. Es diferente cuando ya estás consolidado y seguro de quién tenés enfrente, el ruido de afuera no te afecta".

En cuanto a su rol en el entorno familiar del productor, la modelo mencionó su participación en el acercamiento de Suar con Araceli González e indicó que "Mi granito de arena lo aporté".

En la actualidad, la pareja disfruta de un presente estable y ella definió a su compañero como alguien sumamente gracioso y divertido. Sobre sus sentimientos personales, fue directa al afirmar que "Estoy enamorada, por supuesto. Si no, no me quedo ni un minuto, con lo corta que es la vida".