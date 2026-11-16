Rocío Robles reveló que tiene una hermana desaparecida: “Siento que vive”

Durante su paso por el programa PH, Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff en la pantalla de Telefe, la modelo y bailarina Rocío Robles conmovió a la audiencia con un fuerte relato familiar. La artista reveló la historia de su hermana desaparecida, Florencia Robles, quien nació el 10 de julio de 1990 en el Hospital Provincial de Rosario y cuya búsqueda mantiene en vilo a sus seres queridos desde hace décadas.

Al detallar lo ocurrido aquel día, la invitada explicó que son tres hermanos vivos y que su madre dio a luz en una institución que recientemente recibió denuncias por tráfico de niños en 1990. Según los registros médicos posteriores al parto, la recién nacida presentaba un excelente estado de salud, alcanzando un resultado de 9,9 en el test de Apgar, lo que confirmaba que la beba estaba en perfectas condiciones.

La tragedia se desató pocas horas después, mientras su madre continuaba internada en el centro de salud. Una enfermera retiró a la pequeña de la habitación argumentando que se estaba ahogando y, al regresar, les comunicó que había fallecido. Sin embargo, las sospechas comenzaron de inmediato debido a la extraña manera en que les entregaron los restos. “Cuando se lo entregan, le entregan un feto en formol, en un frasco con formol, con espina bífida”, recordó la bailarina sobre aquel traumático episodio.

Convencidos de que la criatura no era su hija y ante la pregunta directa de si creían que la habían sustituido, la respuesta de la modelo fue un rotundo “Sí”. A raíz de este episodio, sus padres impulsaron una demanda judicial por mala praxis que se prolongó durante 15 años. Durante ese extenso litigio, la falta de dinero impidió que el matrimonio pudiera costear un examen de ADN de manera particular para comprobar la identidad.

Años más tarde, cuando la bailarina logró reunir los fondos suficientes por su cuenta, la familia decidió avanzar con una exhumación privada de los restos. Lamentablemente, el paso del tiempo y el deterioro de las muestras impidieron obtener un resultado genético concluyente para cerrar la historia. “Es muy difícil no saber si alguien está vivo o muerto para un padre. Si tiene que hacer un duelo, si tiene que seguir buscando, si tiene que seguir adelante por los demás hijos”, reflexionó con dolor.

La esperanza de hallar la verdad resurgió años después mediante una comunicación telefónica inesperada cuando la artista era apenas una niña. Una trabajadora del mismo centro asistencial se comunicó con su hogar para confesar lo que sucedía allí dentro. “Un día suena el teléfono de mi casa, yo chiquita, y era una enfermera arrepentida que llamaba del hospital. Para decirle que ella trabajaba ahí cuando mi mamá dio a luz y que existía el tráfico de menores”, relató sobre el llamado que también les advirtió sobre nuevas causas judiciales de esa época.

Con el objetivo de facilitar cualquier coincidencia futura, sus padres depositaron recientemente sus perfiles genéticos en un banco mundial de ADN. Asimismo, la familia difundió detalles clave sobre Florencia Robles, nacida el 10 de julio de 1990 en Rosario, estimando que pudo haber sido criada por una pareja de dos mujeres, aunque sin certezas firmes sobre su paradero actual. “Mi mamá siempre dice que era igual a mí, pero tenía los ojos celestes y el pelo negro”, detalló para aportar rasgos físicos.

Hacia el cierre de la entrevista en Telefe, la bailarina expresó la profunda convicción que sostiene a todo su entorno familiar a pesar del paso del tiempo y de la falta de respuestas oficiales. Al ser consultada sobre el destino de su hermana, afirmó sin dudar: “Yo siento que está viva”. Antes de concluir su testimonio, dejó en claro que no pierden la fe en el reencuentro: “Estamos esperando que algún día ocurra el milagro”.