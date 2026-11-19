La tensión en las hornallas de MasterChef Celebrity sigue escalando y el fuerte enfrentamiento entre Rocío Robles y Karina Mazzocco generó un gran revuelo en la televisión argentina. Tras el incómodo momento que sorprendió a todos los presentes en el estudio de Telefe, la periodista decidió romper el silencio para dar su versión de los hechos y explicar los verdaderos motivos que desencadenaron la discusión con la conductora.

Durante una charla con Marixa Balli en el ciclo Cortá por Lozano, la actual pareja de Adrián Suar detalló cómo se originó el conflicto mientras los participantes esperaban la devolución del jurado. Según su testimonio, el ambiente en el piso era completamente relajado y los chistes entre quienes cocinaban y los famosos que miraban desde el balcón formaban parte de la dinámica habitual del certamen.

"Estábamos esperando la devolución del jurado y había gente arriba del balcón que nos tiraba comentarios, tipo la Negra Vernaci, la China Ansa. Nada, se divierten como cuando a nosotros nos toca estar ahí arriba. Porque si no es muy aburrido y, como simbólicamente es como un velorio, pasás por todos los estados", explicó la panelista sobre el clima previo al incidente.

El conflicto estalló justo cuando la conductora pasó cerca del grupo y la modelo lanzó una broma futbolera en referencia a las clases de cocina que toma su compañera. "Todo el mundo la jode con que ella toma las clases con la pastelera de canje. Entonces yo estaba con Migliore, que es exjugador y con Giralt, que es relator. Y les digo, 'jugó Cángele'", confesó sobre el comentario que desató la furia.

A pesar de que la frase formaba parte de una charla privada, la reacción de la presentadora tomó por sorpresa a la periodista, quien sintió que fue señalada injustamente frente a las cámaras. "Era un chiste entre nosotros, o sea, y ella me escuchó a mí. Digo: 'Qué raro'. Si ven el video y prestan atención, se escuchan los gritos previos y ella solo me contesta a mí", aseguró indignada.

Al notar que el cruce iba a formar parte de la edición final del programa, la comunicadora decidió no quedarse callada y defender su postura en vivo ante toda la audiencia. "Entonces yo le tuve que contestar porque, como me contesta al aire, yo sabía que eso iba a salir sí o sí. No iba a quedar como una tonta", justificó sobre su rápida respuesta en el estudio.

Asimismo, la joven cuestionó la doble vara de su colega respecto a los códigos de convivencia y el sentido del humor que se maneja dentro del reality culinario. "Y aparte el humor es recíproco. Si a vos te gusta reírte de los demás, te tenés que bancar cuando se ríen de vos. O nos divertimos todos o no se divierte nadie", disparó de manera contundente.

Para cerrar su descargo, la periodista reveló un gesto que tuvo la conductora hacia ella en medio de la discusión, el cual terminó por colmar su paciencia y motivó su tajante advertencia final. "Se dio vuelta, me dijo algo y me hizo así", relató sobre la actitud de su compañera, antes de rematar con una frase letal: "A mí no me calla nadie, amor".