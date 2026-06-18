Rockstar revela la portada de GTA 6 y una nueva imagen en movimiento de Vice City

Rockstar Games continúa generando expectativa en torno a Grand Theft Auto VI, el esperado título que promete revolucionar la industria del videojuego. La compañía no solo ha desvelado la portada oficial del juego y la fecha en la que se abrirán las reservas, sino que también ha añadido una impresionante imagen dinámica a su página web oficial que ofrece una nueva perspectiva de Vice City, la icónica ciudad que será el escenario principal de esta nueva entrega.

Esta imagen, que se puede apreciar en movimiento al desplazarse hacia abajo por la página de inicio de GTA 6, muestra una Vice City vibrante y llena de vida. En la escena se pueden observar diversos vehículos sobrevolando la ciudad, coches circulando por la autopista y anuncios publicitarios en pleno funcionamiento. También se distingue una noria en movimiento, barcos navegando por el agua y un primer plano de lo que parecen ser bloques de pisos de gran altura. Esta nueva visión del entorno demuestra lo vivo que está el mundo virtual creado por Rockstar, incluso cuando se observa desde una gran distancia, reafirmando el compromiso del estudio con el detalle y la inmersión que caracteriza a la franquicia.

Como era de esperar, los seguidores de la saga ya están analizando la imagen en busca de pistas sobre qué se podrá esperar de GTA 6 cuando salga a la venta el próximo 19 de noviembre. Además de maravillarse con el realismo de la imagen, los fans están intentando determinar qué parte de Vice City se muestra en esta vista panorámica. Algunos se dedican a contar los vehículos que aparecen en el aire, en el mar y en tierra, y especulan sobre la posibilidad de que todos ellos sean pilotables y conducibles dentro del juego, como el yate y el buque portacontenedores que se observan en movimiento. Otros, más meticulosos, examinan detenidamente las ventanas de los edificios en busca de posibles pistas sobre el interior de las estructuras o detalles ocultos que Rockstar haya dejado deliberadamente para los jugadores más atentos.

Cabe destacar que Rockstar ha actualizado su tuit fijado, que hasta ahora apuntaba al segundo tráiler de GTA 6 y a una fecha de lanzamiento prevista para el 26 de mayo de 2026, que finalmente no se concretó. Este cambio confirma la nueva fecha del 19 de noviembre como el día oficial en que el juego llegará a las tiendas. Asimismo, la compañía ha modificado la combinación de colores de su logotipo oficial, pasando del característico amarillo al rosa, un cambio que refleja la estética y el tono visual propio de GTA 6 y que ya había sido adelantado en los materiales promocionales previos.

La revelación de la portada y esta nueva imagen en movimiento llegan en un momento de máxima expectativa para los fanáticos, que esperan ansiosos el regreso a Vice City después de décadas. El juego, desarrollado por Rockstar Games, promete ser uno de los lanzamientos más importantes de la historia de la industria, con un mundo abierto de dimensiones colosales, una narrativa ambiciosa y un nivel de detalle técnico sin precedentes. La preventa, cuya fecha de apertura fue confirmada junto con la portada, marcará el inicio de la cuenta regresiva definitiva hacia el lanzamiento de uno de los títulos más esperados de todos los tiempos.