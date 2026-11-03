Rodolfo Barili se asqueó de todo, tuvo un ataque de furia y pegó el portazo

El periodista Rodolfo Barili sorprendió a todos sus seguidores tras expresar su absoluto hartazgo por la actualidad del automovilismo mundial. El conductor estrella del noticiero de Telefe volcó su furia en las redes sociales y anunció una medida drástica que nadie esperaba en este momento. La situación generó un enorme revuelo entre sus fanáticos y el público en general.

Tranquilidad para los espectadores porque Rodolfo Barili no abandonará la televisión ni su lugar en el canal. El reconocido comunicador decidió dar un paso al costado en relación con una de sus mayores pasiones personales. Todos conocían su fanatismo por San Lorenzo de Almagro y su amor incondicional por la música rockera, pero pocos recordaban su afición extrema por los fierros.

La categoría reina consagró al italiano Kimi Antonelli como el campeón más joven de la historia durante la temporada de 2026. A pesar del protagonismo de Franco Colapinto y de las gestiones para traer carreras a Buenos Aires, la situación no alcanzó para calmar la molestia. El afamado conductor sintió que el espectáculo deportivo perdió totalmente su esencia original durante este año.

El comunicador decidió descargar su enojo públicamente y pegó el portazo mediante un contundente mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter. "Che @F1 si quieren decidan ustedes quien gana y quien pierde y los que seguimos de toda una vida la F1 simplemente nos dedicamos a ver el lunes lo que ustedes decidieron. Dejen de arruinar la F1. Apesta el nuevo reglamento. Apestan sus decisiones. Se nota mucho muchachos. Mucho", escribió.