Durante la gala de votación de los proyectos finalistas del concurso Sanjuanino Solidario 2026, organizado por GRUPO HUARPE, uno de los invitados especiales de importancia en este evento fue Rodolfo Ovalles, gerente legal y de asuntos institucionales del proyecto minero Los Azules.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Ovalles sostuvo que la solidaridad debe asumirse como un compromiso que transforma vidas y que va más allá de brindar una ayuda puntual. En sus declaraciones, vinculó esa mirada con el acompañamiento cotidiano, la empatía y el trabajo conjunto con la comunidad y el entorno.

Al definir su postura frente al valor solidario, el empresario expresó: "Creo que la palabra solidaridad para mí significa lo mismo que está acá, que ustedes me han dado, por hacer de la solidaridad un compromiso que transforma vidas".

En ese sentido, amplió su reflexión al señalar: "La solidaridad no es solamente ayudar al otro, sino es acompañarlo a que su vida sea mejor, a poder transformarlo, y no solamente a los seres humanos, sino también a todo lo que nos rodea, inclusive los animales como el ganador que hemos tenido".

Para el referente de la compañía, esa actitud se construye en el encuentro cotidiano y en la atención hacia quienes están cerca, por lo que resumió: "Me parece que la solidaridad es el encontrarse, el pensar en el otro, el tener un poco más de empatía y el siempre pensar en cómo puedo hacer para que el que está al lado mío esté un poco mejor".

Consultado sobre cómo se traslada este enfoque a empresas mineras como Los Azules, Ovalles afirmó que el concepto se aplica a través de la vinculación territorial, el trabajo comunitario, el diálogo y las puertas abiertas, destacando la reciprocidad en los vínculos al decir que lo que "uno puede servirle al otro y lo que hace el otro también sirve para alcanzar metas compartidas".

Ovalles, en su rol institucional y de vocería, aborda cuestiones vinculadas con el desarrollo de proveedores y capacidades locales en San Juan, el vínculo territorial y comunitario del proyecto minero y la articulación de la compañía con la sociedad y el entorno.