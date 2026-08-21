El próximo 29 de agosto, el Teatro Auditórium será escenario de "Las Veces que Empecé de Nuevo", la propuesta más reciente del cantautor, docente y productor cultural sanjuanino Rodri Cactus. Lejos del formato de un recital tradicional, la obra integra música en vivo, narraciones y proyecciones para ofrecer una experiencia conceptual y teatral.

La puesta reflexiona sobre el empezar de nuevo tras las pérdidas, las decisiones, los fracasos o el simple paso del tiempo. Cada tema musical funciona como un retrato de esos momentos de transición, exponiendo de manera íntima los miedos, dudas y la persistencia que acompañan el proceso creativo e individual del artista.

Rodri Cactus cuenta con un recorrido independiente en la escena sanjuanina, donde se destaca por su labor en la autogestión, la edición de diversos sencillos y EP, la realización de giras y la producción de iniciativas culturales locales.

Para esta función en el Auditórium, el espectáculo contempla una puesta en escena diseñada de manera integral, combinando el sonido de la banda en vivo con elementos audiovisuales y una trama narrativa que articula las canciones a lo largo de la presentación.

Cactus es en realidad, Rodrigo Mateo Espíndola, el proyecto nació originalmente en torno a un personaje antropomorfo ("Cactus") que narraba historias e inquietudes a través de un estilo alineado con el indie pop, el rock indie y matices de latin funk.

Inició sus estudios musicales a los 11 años en el Centro Polivalente de Arte de San Juan y posteriormente continuó su formación académica en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

En 2018 se radico en Canadá, período en el cual comenzó a componer de forma profesional en intercambio con músicos de diversas nacionalidades.

Ha mantenido presencia en el circuito cultural local participando en ciclos como Volver a la canción en el Chalet Cantoni (compartiendo fecha con artistas como KBSONIA) y en producciones en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.

Lanzamientos discográficos

En 2021 editó el EP Canciones Guardadas.

En 2023 lanzó material con formato full-band y presentó el disco Por qué pasan ciertas cosas.

A fines de 2024 publicó Collage de emociones, trabajo presentado en el Chalet Cantoni que marcó un giro hacia composiciones más personales e íntimas.

En detalle

Rodri Cactus se presenta el sábado 29 de agosto, a las 21:30 hs. en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entradas: Entrada general $12.500 (con descuento del 20% para los primeros 30 tickets adquiridos en boletería). Digitales en Tuentrada.com



