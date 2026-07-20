Con la consagración de España como campeona del Mundial 2026, la FIFA dio a conocer las principales distinciones individuales y colectivas del torneo, reconociendo a los futbolistas y selecciones que se destacaron a lo largo de la Copa del Mundo.

El seleccionado español cerró una campaña histórica tras vencer 1-0 a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y sumó su segunda estrella mundialista, luego de la obtenida en Sudáfrica 2010.

Rodri fue elegido el mejor jugador del torneo

El Balón de Oro del Mundial quedó en manos del mediocampista español Rodri, una de las figuras del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

El volante fue determinante durante toda la competencia por su capacidad para ordenar el juego, recuperar balones y liderar a un equipo que mostró una gran regularidad hasta levantar la Copa del Mundo.

Mbappé volvió a conquistar la Bota de Oro

El delantero francés Kylian Mbappé volvió a quedarse con el premio al máximo goleador del Mundial.

El atacante convirtió diez goles en ocho partidos y repitió el logro conseguido en Qatar 2022, transformándose en el primer futbolista en ganar la Bota de Oro en dos Copas del Mundo consecutivas. Además, amplió su registro como uno de los máximos goleadores de la historia de los mundiales.

Unai Simón y Pau Cubarsí, otras figuras destacadas

El arquero español Unai Simón recibió el Guante de Oro gracias a su extraordinario rendimiento durante el certamen.

España apenas recibió un gol en todo el campeonato y el guardameta fue una pieza clave en el sólido funcionamiento defensivo del campeón.

Por su parte, el defensor Pau Cubarsí fue distinguido como el Mejor Jugador Joven del Mundial. El zaguero se consolidó como una de las grandes revelaciones del torneo y fue fundamental en la campaña del conjunto español.

Países Bajos ganó el premio Fair Play

La FIFA también reconoció a la selección de Países Bajos con el Premio Fair Play, una distinción que destaca el comportamiento deportivo y el juego limpio demostrado durante toda la competencia.

Con estos reconocimientos, el Mundial 2026 cerró oficialmente una edición que dejó nuevos campeones, récords individuales y varias actuaciones que quedarán en la historia del fútbol internacional.