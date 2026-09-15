Rodri habló sobre la posibilidad de volver a compartir equipo con Julián Álvarez y fue contundente al ser consultado sobre un eventual desembarco del delantero argentino en Barcelona. El mediocampista español, que coincidió con el atacante durante su etapa en Manchester City, destacó sus características.

En una entrevista con Mundo Deportivo, el futbolista fue consultado sobre si incorporaría a Álvarez al conjunto catalán y no dudó en responder afirmativamente. “Me parece un jugador sensacional. Evidentemente que, claro, ficharía a Julián”, afirmó.

Un compañero que conoce bien

Rodri recordó los años que compartió con el delantero argentino en Manchester City y resaltó su capacidad dentro del campo. “He tenido la suerte de estar con él un par de años, y me parece un jugador brutal”, sostuvo.

El mediocampista también destacó la evolución que tuvo Álvarez y su capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones ofensivas. Según explicó, el argentino llegó como delantero de área, pero también logró actuar como mediapunta, enganche e incluso como interior.

Barcelona lo tuvo en la mira

La posibilidad de que Julián Álvarez llegara a Barcelona estuvo presente durante el último mercado de pases europeo. Sin embargo, Atlético de Madrid se negó a negociar con el conjunto catalán y finalmente apareció Arsenal con una propuesta que fue aceptada por el club madrileño.

El delantero argentino rechazó regresar a Inglaterra y decidió continuar su carrera en Atlético de Madrid. De esta manera, la posibilidad de verlo nuevamente junto a Rodri quedó solamente como una alternativa que finalmente no se concretó.

El respaldo de Rodri

El flamante futbolista de Barcelona dejó en claro que incorporaría a Álvarez si tuviera la posibilidad. Sus declaraciones volvieron a poner en escena las características del delantero argentino y su capacidad para ocupar diferentes posiciones en ataque.

Así, mientras Julián continúa en Atlético de Madrid, Rodri ya inició una nueva etapa en Barcelona. El vínculo entre ambos quedó nuevamente en el centro de la escena por las palabras del mediocampista español.