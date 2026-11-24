Rodrigo Battaglia había escrito que Boca iba a ganar la Copa Sudamericana horas antes de disputar la final frente a Atlético Mineiro. Después de la consagración del equipo argentino en Barranquilla, el mediocampista compartió en sus redes sociales la nota manuscrita que había preparado durante la mañana del partido y sorprendió a los hinchas con su particular anticipación.

"Hoy vamos a ganar la Copa Sudamericana en Barranquilla porque lo merecemos como grupo. Vamos Boca!!!", escribió el futbolista en el papel que luego mostró en una publicación de Instagram.

El mensaje se conoció después de que el Xeneize se impusiera por 2 a 0 ante el conjunto brasileño, con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel. De esa manera, Boca consiguió un nuevo título internacional y cortó una sequía de 18 años sin consagraciones continentales.

Battaglia acompañó la publicación con distintas fotografías de los festejos, entre ellas imágenes junto a sus compañeros, su familia y el trofeo. Sin embargo, la nota escrita antes de la definición fue una de las postales que más repercusión generó entre los simpatizantes.

Un año complicado para Rodrigo Battaglia

La historia también tuvo un significado especial por el año que atravesó el mediocampista. Una tendinopatía insercional crónica en el tendón de Aquiles condicionó su participación durante buena parte de la temporada y le permitió disputar apenas tres partidos.

A pesar de esa situación, Battaglia volvió a tener protagonismo en momentos importantes de la campaña internacional. Fue titular en la revancha frente a Vasco da Gama, en el estadio Maracaná, por las semifinales, y también tuvo minutos en la definición ante Atlético Mineiro.

En la final disputada en Colombia ingresó durante el segundo tiempo, cuando el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena buscaba sostener la ventaja y asegurar el resultado.

El festejo y un nuevo desafío para Boca

La consagración no significó demasiado descanso para el plantel. Boca debió cambiar rápidamente el foco de los festejos para prepararse para su próximo compromiso frente a Independiente Rivadavia, por los octavos de final del Torneo Clausura.

En ese contexto, Battaglia también quedó bajo seguimiento por un golpe en la mano derecha que lo puso en duda para el encuentro. Su evolución sería evaluada por el cuerpo técnico antes de definir la lista de convocados.

Mientras tanto, la imagen de la nota escrita antes de la final se sumó a las historias que dejó la consagración xeneize en Barranquilla: un mensaje de confianza que el mediocampista había dejado por escrito y que, horas después, terminó convirtiéndose en realidad.