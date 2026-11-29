Rodrigo Alejandro Caballero, un chofer de la aplicación Uber, perdió la vida durante la mañana de este domingo 29 de noviembre de 2026 tras protagonizar un violento siniestro vial en el departamento de Rivadavia. El hecho ocurrió cerca de las 08:00 horas en calle Pellegrini, a unos 20 metros al norte de la intersección con calle Sarmiento, cuando el hombre circulaba acompañado por un menor de edad.

Según los datos recabados por los investigadores, Caballero conducía una camioneta SUV marca Ford, modelo Ecosport, con sentido de circulación de sur a norte por calle Pellegrini. Al cruzar la esquina de calle Sarmiento, y por motivos que aún son materia de investigación, el conductor perdió el dominio del rodado, cruzó hacia el carril contrario de norte a sur y terminó impactando de frente contra el tronco de un árbol de gran porte ubicado en la banquina oeste.

Debido a la violencia del impacto, el conductor falleció de manera instantánea en el interior del vehículo, deceso que fue constatado minutos más tarde por el personal médico del servicio de emergencias 107. Por su parte, el menor de edad que viajaba como acompañante logró salir del habitáculo por sus propios medios y fue trasladado hasta su vivienda por otro chofer de Uber que pasaba por la zona, donde luego fue revisado por médicos del 107 sin requerir hospitalización.

En la escena del siniestro vial trabajó en primera instancia personal policial de la Comisaría 38°, representado por los cabos Renzo Carmona y Franco Gordillo, tras el aviso emitido por la Unidad de Atención Telefónica. Posteriormente, arribaron al lugar el fiscal del caso, doctor Francisco Nicolía, junto al ayudante fiscal Mauro Carrizo y efectivos de la Brigada de Delitos Especiales para coordinar las medidas judiciales de rigor.

Durante las pericias, los funcionarios entrevistaron a un testigo presencial que viajaba como pasajero en el otro vehículo de Uber que terminó llevando al menor a su casa. El hombre relató que circulaban de norte a sur por calle Pellegrini cuando observó que la Ford Ecosport se cruzó de carril hacia la banquina oeste y chocó contra el árbol, por lo que llamó de inmediato al 911 y se acercó para brindar los primeros auxilios al conductor sin vida.

Finalmente, los especialistas de Policía Científica realizaron las fijaciones fotográficas correspondientes para reconstruir la mecánica del accidente fatal en Rivadavia. Una médica legista examinó el cuerpo en el lugar del hecho y las autoridades judiciales ordenaron su levantamiento y traslado hacia la Morgue Judicial para practicar la autopsia de ley.