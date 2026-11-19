El presente personal de Rodrigo de la Serna y Ludmila Romero atraviesa un momento de máxima tensión tras conocerse detalles de un litigio legal entre ambos. Si bien el reconocido intérprete había mencionado en una entrevista con Mario Pergolini que transitó un año difícil a nivel íntimo, el periodista Pepe Ochoa reveló en el programa LAM que la raíz de este malestar es una batalla judicial con la madre de sus dos hijos menores. El enfrentamiento incluye desacuerdos por la crianza, reclamos de dinero y múltiples expedientes abiertos desde hace varios años.

El origen de esta crisis entre Rodrigo de la Serna y Ludmila Romero data de 2021, año en que finalizaron un vínculo sentimental que había iniciado en 2015. Desde la separación, las posturas opuestas sobre la residencia de los niños provocaron un quiebre definitivo en el diálogo cotidiano. "Desde 2021, están en guerra total. Ellos dos no se hablan", afirmó el panelista televisivo al explicar que el actor deseaba que los menores vivieran en Buenos Aires, mientras que su expareja optó por radicarse con ellos en Rosario.

Esta lejanía entre provincias derivó rápidamente en inconvenientes financieros y logísticos para organizar la rutina de los chicos. "Al principio, hubo problemas con la cuota alimentaria por cuánta plata pasaba", precisó el comunicador sobre las primeras fricciones monetarias. Además, el historial en los tribunales refleja una falta de entendimiento sostenida en el tiempo: "Del 2021 al 2023 tuvieron 15 acuerdos judiciales y me dicen que Rodrigo incumplía todos porque él viajaba, laburaba".

El patrimonio compartido también se convirtió en un foco de discordia cuando intentaron resolver la división de un departamento que poseían en Rosario. Ludmila Romero planteó negociar ese inmueble para acceder a un hogar más grande, pero la operación financiera quedó inconclusa. "Dividen el departamento. Ella compra un terreno, edifica su casa y al día de hoy, Rodrigo no le dio $1", aseguró Ochoa, sumando que luego el artista inició una demanda por el régimen de visitas: "Él la llevó a un juicio, donde exigía que sus hijos estén 10 días en Buenos Aires y 20, en Rosario".

Actualmente, el panorama legal parece estancado debido a la disparidad de recursos y a la firmeza de ambas posturas frente al conflicto. "Ella no tiene plata para llegar a un acuerdo legal y él no cede", explicó el integrante de LAM respecto a los obstáculos que enfrenta la mujer para destrabar el expediente. De este modo, las diferencias patrimoniales y de convivencia continúan sin una solución definitiva en el ámbito tribunalicio.

Al ser abordado por las cámaras de LAM para conocer su versión de los hechos, el protagonista de grandes éxitos optó por el hermetismo que caracteriza su carrera. "Si es algo personal, no lo voy a ventilar", sentenció con incomodidad antes de despedirse enviando un beso a la cronista. Con esta breve declaración, el actor dejó en evidencia su negativa a debatir en los medios de comunicación los pormenores de la disputa que mantiene con su expareja.