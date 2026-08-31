El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina generó una inmediata ola de mensajes de despedida y uno de los más emotivos fue el de Rodrigo De Paul, uno de sus compañeros más cercanos durante los últimos años de la Albiceleste.

El mediocampista utilizó sus redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras al capitán, después de que Messi confirmara que no volverá a vestir la camiseta argentina.

De Paul no se limitó a destacar las cualidades futbolísticas del rosarino. En su mensaje también puso el foco en la persona que conoció dentro del plantel y en la manera en que Messi acompañó a sus compañeros y a todos los integrantes de la Selección.

El jugador del Inter Miami destacó el amor incondicional de Messi por la Argentina, las dificultades que atravesó a lo largo de su carrera y su fortaleza para continuar adelante pese a las críticas y las injusticias.

También resaltó su liderazgo y, especialmente, la forma en que recibía a los nuevos integrantes del plantel para que se sintieran cómodos desde el primer momento.

De Paul incluso hizo referencia a los trabajadores de la Selección y a los pequeños detalles que Messi tenía con ellos, una característica que, según su mensaje, demuestra la dimensión humana del capitán.

“Solo gracias, el más grande de toda la historia”, escribió De Paul al momento de resumir lo que representa Messi para él y para la Selección Argentina.

Pero el mensaje tuvo un cierre todavía más emotivo. El mediocampista recordó todas las alegrías que Messi generó durante sus años con la camiseta albiceleste.

“Gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginás cuántas sonrisas sacaste. Sos eterno”, expresó De Paul en su despedida.

(Foto leomessi/Instagram)

La relación entre ambos se convirtió en una de las más reconocidas dentro del plantel argentino. De Paul llegó a la Selección durante el ciclo de Lionel Scaloni y rápidamente se transformó en uno de los futbolistas más importantes para el equipo.

Juntos atravesaron algunos de los momentos más importantes de la historia reciente de la Albiceleste, entre ellos la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

También compartieron la campaña del Mundial 2026, que terminó con Argentina como subcampeona después de perder la final ante España.

El vínculo entre ambos incluso continuó a nivel de clubes. Actualmente son compañeros en Inter Miami, donde volvieron a compartir vestuario después de tantos años con la camiseta argentina.

La despedida de De Paul se sumó así a los mensajes de otros futbolistas y referentes que comenzaron a reconocer la trayectoria de Messi después de su decisión de cerrar su ciclo internacional.

Messi anunció su retiro a los 39 años, después de más de dos décadas representando a la Argentina. La decisión llegó luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026 y puso punto final a una etapa histórica.

El capitán se marcha como una de las máximas figuras de la historia del seleccionado y con los títulos más importantes que durante tantos años había buscado conseguir.

Para De Paul, sin embargo, la despedida también tiene una dimensión personal. Más allá de los títulos y los partidos compartidos, su mensaje dejó en claro el reconocimiento hacia un compañero que considera fundamental tanto por lo que hizo dentro de la cancha como por la persona que fue fuera de ella.