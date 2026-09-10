Inter Miami empató 1-1 como visitante frente a Chicago Fire en el Soldier Field por la MLS 2026. Lionel Messi aportó la asistencia para el gol de Casemiro, mientras Robert Lewandowski marcó para el conjunto local.

El encuentro terminó con un fuerte intercambio entre Lewandowski y Rodrigo De Paul. El delantero polaco primero se enojó y empujó a Yannick Bright, para luego buscar a Ian Fray.

De Paul salió en defensa

De Paul intervino para defender a sus compañeros y terminó plantándose frente al exjugador del Barcelona. El argentino duplicó la apuesta y quedó involucrado directamente en el cruce con el delantero de Chicago Fire.

La situación fue contenida por los futbolistas que se metieron en el medio. Cuando el juego se reanudó, ambos quedaron nuevamente cara a cara y se dijeron de todo, aunque el episodio no pasó a mayores.

El empate en Chicago

Inter Miami no pudo quedarse con los tres puntos pese a contar con una asistencia de Messi. Casemiro convirtió para Las Garzas, mientras Lewandowski marcó el tanto de Chicago Fire.

El cruce entre De Paul y Lewandowski se produjo en el tramo final del encuentro. La escena fue registrada y difundida posteriormente en las redes sociales.