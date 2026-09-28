Rodrigo Díaz y Maribel Aguirre ganaron la Vuelta de Chamical en La Rioja

Rodrigo Díaz y Maribel Aguirre se consagraron campeones de la 71° edición de la Vuelta Ciclista de Chamical, en la provincia de La Rioja. Los dos ciclistas de la Municipalidad de Pocito se quedaron con las victorias en las categorías Élite y Damas.

El equipo municipal tuvo un protagonismo destacado durante toda la competencia. Al triunfo de Díaz se sumó una importante actuación colectiva que permitió a la formación pocitana colocar a varios de sus representantes entre los primeros puestos.

Díaz ganó en la categoría Élite

Rodrigo Díaz fue el ganador de la competencia en la categoría Élite y se quedó con uno de los principales resultados para la Municipalidad de Pocito. Su victoria marcó la presencia del equipo sanjuanino en la tradicional prueba riojana.

Además del triunfo de Díaz, Gerardo Tivani completó el podio masculino. El ciclista finalizó en el tercer lugar y acompañó el resultado del ganador con otra actuación destacada para el conjunto municipal.

Santi Alé también terminó entre los mejores

La actuación del equipo de la Municipalidad de Pocito también tuvo a Santi Alé como protagonista. El ciclista consiguió un meritorio sexto puesto en la competencia.

De esta manera, Alé volvió a aportar a una actuación colectiva que permitió al equipo municipal dejar en alto sus colores. Los resultados de los distintos integrantes fueron parte del protagonismo pocitano en la Vuelta Ciclista de Chamical.

Aguirre se impuso en Damas

En la rama femenina, Maribel Aguirre también consiguió la victoria y se consagró en la 71° edición de la tradicional Vuelta Ciclista de Chamical. Su resultado coronó el esfuerzo del conjunto de la Municipalidad de Pocito durante la competencia.

Con los triunfos de Díaz y Aguirre, el equipo municipal cerró una actuación con dos victorias y varios puestos destacados. La formación volvió así a ser protagonista en una de las competencias tradicionales del ciclismo regional.