Rodrigo Lussich y Adrián Pallares furiosos en Intrusos por rumores de pelea

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares protagonizaron un tenso momento en Intrusos tras hartarse de las versiones sobre su supuesta pelea. Los conductores frenaron las especulaciones y expresaron: "No vengan a querer pudrirla", aclarando sus planes a futuro.

Durante el programa, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares respondieron sin filtro a las opiniones de varios colegas. Lussich arrancó el debate al señalar: "Se están diciendo muchas cosas de nosotros y queremos aclarar qué es cierto y qué no".

Adrián Pallares defendió su vínculo tras compartir 7 años de trabajo y remarcó: "Entre nosotros nunca hubo celos, parece raro en este medio pero es así". Además, desmintió estar devastado al afirmar: "Yo no ando triste, no crean que soy un tonto".

Por su parte, Rodrigo Lussich detalló su búsqueda de autonomía profesional y fue contundente: "Trabajar en dupla es una de las cosas más innaturales de la televisión". Asimismo, aclaró la postura de ambos ante los rumores al declarar: "Entre nosotros no hay pelea, no hay grieta".

Los conductores de Intrusos negaron cualquier tipo de guerra mediática entre ellos. Rodrigo Lussich y Adrián Pallares concluyeron: "No esperen de nosotros una carnicería. Lo que vamos a discutir lo vamos a hacer en privado y diciéndonos la verdad".