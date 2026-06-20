Rodrigo Tapari expresó su profundo dolor tras la muerte de la hija de dos años de uno de los integrantes de su banda, en el trágico accidente ocurrido en la autopista Panamericana, a la altura de General Pacheco.

El cantante publicó un mensaje en sus redes sociales en el que informó además la suspensión de los shows previstos para este sábado, en señal de acompañamiento a la familia del trombonista Juan Manuel Toloza, quien viajaba en el vehículo involucrado en el siniestro.

“Como equipo y familia, hoy nos toca acompañar a uno de nuestros músicos en un momento de inmenso dolor. Por este motivo, los shows de hoy quedan suspendidos. Gracias por el respeto, el cariño y las oraciones, para que Dios traiga consuelo a toda la familia”, expresó el artista en su comunicado difundido en Instagram.

El mensaje de Rodrigo Tapari para el trombonista de su banda que sufrió la pérdida de su hija. (Gentileza)

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado, cuando el automóvil en el que viajaba la familia sufrió un desperfecto mecánico y quedó detenido sobre la autopista Panamericana, siendo posteriormente impactado por otro vehículo.

Como consecuencia del choque, una niña de dos años falleció en el lugar, mientras que su madre fue trasladada en grave estado a un centro de salud, y el padre de la menor también resultó afectado por el impacto emocional del hecho.

La investigación del siniestro quedó a cargo de la fiscal Karina Bianchi, quien busca establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente.

El episodio generó una fuerte conmoción en el ambiente de la música tropical, donde colegas y seguidores acompañaron públicamente al artista y a su familia en este momento de profundo dolor.