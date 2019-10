Rodríguez Larreta defiende su gestión en el debate con los otros candidatos porteños

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, defenderá hoy su durante el primer debate obligatorio impuesto por el Código Electoral, en el que se presentará junto a tres candidatos de la oposición que competirán en las elecciones del 27 de este mes. Los disertantes serán Rodríguez Larreta, quien va por su reelección por Juntos por el Cambio; Matías Lammens, del Frente de Todos; Matías Tombolini, de Consenso Federal, y Gabriel Solano, del Frente de Izquierda-Unidad. Los candidatos expondrán sus ideas sobre la ciudad de Buenos Aires en un intercambio que durará cerca de 90 minutos, transmitido desde las 21 por el Canal de la Ciudad; los ejes temáticos serán autonomía, justicia y seguridad; educación, salud, cultura y desarrollo humano; infraestructura y gestión urbana; y vivienda, ambiente y desarrollo productivo. Los postulantes contarán sus ideas durante un minuto y medio sin interrupciones y, a partir de allí, recibirán una pregunta de otro de los participantes. Concluidas las formulaciones, los candidatos tendrán un minuto para el cierre, no obstante no podrán recibir repreguntas de los restantes disertantes, como así tampoco de los moderadores. El formato -que repite el mecanismo utilizado en los debates de candidatos a las Comunas y a primeros legisladores- fue decidido por el Tribunal Superior de Justicia que, además, definió a los periodistas que harán de moderadores en la ocasión. "Los vecinos apoyan la gestión", evaluaron fuentes de Juntos por el Cambio a la hora de anticipar cuál será el mensaje que llevará Larreta al debate. Agregaron que repasará algunas de las políticas ejecutadas durante los casi cuatro años de mandato, al tiempo que replicará parte de los anuncios de campaña que lanzó la semana pasada, como la eliminación de 31 barreras del tren Sarmiento. Desde el comando de campaña de Lammens, en tanto, dijeron que el presidente del Club San Lorenzo "está entusiasmado" por participar del debate, el cual será el primero de la historia tras la sanción en la Legislatura del Código Electoral propio de la Ciudad. "Es importante debatir, pero quizá preferíamos un modelo de debate más abierto y flexible", indicaron desde el Frente de Todos en referencia al esquema dispuesto por la Justicia electoral que no permite el diálogo directo entre los protagonistas. Tombolini, por su parte, destinará parte de su intervención a resaltar la "necesidad de una baja en los impuestos que afecta al bolsillo de los porteños", y precisará su idea de "un reordenamiento de las prioridades en una gestión de un Gobierno que tiene un presupuesto altísimo", según comentaron desde Consenso Federal. En el caso del Frente de Izquierda-Unidad, Solano dijo que buscará "visibilizar los reclamos populares" y marcar una "diferenciación con el kirchnerismo" ya que, sostuvo, "somos los verdaderos opositores al macrismo".