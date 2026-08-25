Roger Federer volverá este martes al US Open, seis años después de su última presentación en Nueva York. El suizo será la gran figura de una exhibición especial que se realizará en el estadio Arthur Ashe, como parte de la Fan Week previa al comienzo del último Grand Slam de la temporada.

La jornada tendrá un fuerte componente emotivo para el ex número uno del mundo, quien se retiró del tenis profesional en 2022. Federer no volvió a disputar el US Open después de su participación en 2019 y nunca tuvo una despedida formal ante el público neoyorquino.

“Es una verdadera oportunidad de decir gracias”, expresó el suizo sobre su regreso, que estará planteado como una celebración de su carrera y de su vínculo con uno de los torneos más importantes del circuito.

Una noche junto a otras leyendas

Federer será protagonista de una jornada que reunirá a varias figuras históricas del tenis. El evento contempla un partido individual frente a Andy Roddick, su antiguo rival y campeón del US Open en 2003.

Además, Federer formará pareja con John McEnroe en un partido de dobles, mientras que Roddick jugará junto a Andre Agassi. Los cuatro tenistas son parte de una generación que marcó una época en el deporte.

La exhibición está programada para este martes 25 de agosto desde las 19.30, hora de Nueva York, en el Arthur Ashe Stadium. La transmisión para el público estadounidense está prevista por ESPN2 y Disney+.

El recuerdo de Del Potro

El regreso de Federer también tendrá un significado especial para los argentinos. El Arthur Ashe fue escenario de uno de los partidos más recordados de su carrera en el US Open: la final de 2009 frente a Juan Martín del Potro, en la que el tandilense consiguió su primer y único título de Grand Slam.

Federer conquistó cinco ediciones consecutivas del US Open entre 2004 y 2008, una de las grandes marcas de su carrera. En total, terminó su trayectoria con 20 títulos de Grand Slam.

El suizo dejó claro que su regreso a Nueva York será únicamente por esta exhibición y que no contempla volver al circuito profesional. La aparición también llega pocos días antes de su ingreso al Salón de la Fama Internacional del Tenis, previsto para el sábado 29 de agosto.