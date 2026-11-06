Rollitos de pollo y queso en sartén para comer en menos de 20 minutos

Una propuesta muy económica que cuesta tan solo $4500 permite resolver la comida familiar en cuestión de minutos. Esta preparación en sartén resulta perfecta para improvisar un plato nutritivo cuando las ideas para la cena escasean y el reloj apura a todos en la casa.

La receta requiere 4 tortillas de harina tipo rapiditas, 2 tazas de pollo cocido desmenuzado, 150 g de queso mozzarella, 2 cucharadas de queso crema, 1/2 morrón picado, 1 cucharada de perejil picado, sal y pimienta a gusto. Esta alternativa culinaria permite aprovechar sobrantes de carne de ave que hayan quedado guardados de viandas anteriores.

El procedimiento inicia al mezclar en un recipiente el pollo desmenuzado junto con el queso crema, el morrón previamente rehogado en sartén, la sal y la pimienta. Luego hay que distribuir uniformemente todo ese relleno sobre cada tortilla de harina y sumar por encima la mozzarella rallada o troceada.

El armado requiere enrollar cada una procurando que los extremos queden bien cerrados para evitar que se escape el relleno durante la cocción. Después hay que calentar una sartén limpia con apenas unos chorritos de aceite de cocina y acomodar las piezas con el cierre apoyado directamente hacia abajo.

Se debe dorar la masa por todos sus lados a fuego medio hasta lograr que la tortilla quede sumamente crocante y la mozzarella interior se derrita por completo. Al terminar, conviene retirar del fuego, dejar reposar la preparación exactamente 1 minuto y cortar recién ahí todas las unidades en mitades antes de servir a la mesa.

Un truco indispensable para lograr el éxito total consiste en evitar rellenar en exceso las tortillas y mantener siempre la potencia de la hornalla a nivel medio. De esta forma precisa, la parte exterior adquiere un hermoso color dorado sin quemarse antes de que todo el queso logre fundirse adecuadamente.