Rollos del Mar Muerto, el misterio de Qumran que desafía a la ciencia

El hallazgo de los manuscritos conocidos como los Dead Sea Scrolls en 1947, dentro de cuevas cercanas a Qumran, abrió uno de los mayores debates de la arqueología moderna. Más de siete décadas después, el misterio sobre quién los escribió y con qué propósito todavía no tiene una respuesta definitiva.

Los textos, atribuidos durante años a una comunidad judía ascética identificada como los esenios, siguen siendo objeto de discusión. Mientras algunos investigadores sostienen esa teoría clásica, otros plantean que podrían haber sido producidos por distintos grupos religiosos que convivieron en la región durante el período del Segundo Templo.

El estado fragmentario de los manuscritos y su dispersión en cientos de piezas complican aún más su interpretación. Cada nuevo fragmento hallado modifica hipótesis previas y obliga a rearmar parte del rompecabezas histórico, lingüístico y religioso que representan.

En los últimos años, el uso de tecnologías como la inteligencia artificial, el análisis de ADN en pergaminos y nuevas técnicas de datación por carbono 14 ha permitido avances importantes. Sin embargo, lejos de cerrar el caso, estos métodos han abierto nuevas preguntas sobre su origen y autenticidad.

Hoy, los Rollos del Mar Muerto siguen siendo una de las mayores incógnitas de la arqueología bíblica: un archivo milenario que aún no revela del todo quién lo escribió ni por qué fue ocultado en el desierto.