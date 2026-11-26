Román Herrmann, ajedrecista de 30 años y uno de los referentes del deporte ciencia en San Juan, decidió dejar las competencias profesionales después de conseguir su tercer título consecutivo en el Campeonato Sanjuanino Absoluto. En diálogo con DIARIO HUARPE, contó que su próximo objetivo será dedicarse a la dirigencia y trabajar en la formación de niños, jóvenes y jugadores ranqueados, con la intención de generar nuevas oportunidades para el crecimiento de la disciplina.

"Después de haber ganado mi tercer título consecutivo, el cuarto en la historia de este torneo, mi idea es dedicarme a dirigir el ajedrez, tanto para los niños como para los jugadores ranqueados y profesionales. Quiero potenciar a los más jóvenes y darles un espacio y oportunidades mejores de las que yo tuve cuando tenía su edad", explicó.

La decisión no surgió de un día para otro. Según relató, desde la pandemia viene desarrollando actividades vinculadas con la enseñanza y la organización de competencias. Junto a un socio de Córdoba, tiene una academia y desde hace tres años impulsa una liga infantil en San Juan.

"Es algo que vengo haciendo hace bastante tiempo. Sin embargo, nunca me había animado a asumir la dirigencia de los jugadores ranqueados. Estuve consultando con algunos de ellos, les gustó la idea y también me entusiasmó a mí", señaló.

Herrmann reconoció que el cambio implica abandonar una faceta que lo acompañó durante años. Después de conversar con su familia y su pareja, Victoria, resolvió concentrarse exclusivamente en la conducción deportiva.

"Siento que no se puede ser jugador y dirigir al mismo tiempo, porque estar al frente de muchos jugadores requiere mucho tiempo y dedicación. Por eso decidí dejar de jugar y enfocarme en este nuevo camino", sostuvo.

Más torneos y un calendario para los jugadores

Entre los principales objetivos que se plantea aparece la necesidad de ampliar las oportunidades de competencia. Para el ajedrecista, San Juan necesita un calendario organizado que permita a los participantes conocer de antemano cuándo podrán jugar y sumar puntos para sus respectivos rankings.

"Creo que se necesitan más torneos, especialmente competencias por ranking. En San Juan hubo anteriormente este tipo de encuentros, pero este año no se realizaron. Esperamos que el próximo año vuelvan a estar disponibles", manifestó.

También consideró que el Campeonato Sanjuanino Absoluto debería tener mayor protagonismo y abrirse a una participación más amplia. "Tiene que darle todavía más relevancia, convocar a más jugadores y disputarse por ranking, que es nuestro sistema de puntuación", agregó.

El crecimiento del ajedrez en San Juan

Al repasar la evolución de la disciplina durante la última década, Herrmann destacó que actualmente existe una mayor cantidad de participantes y que nuevas generaciones comenzaron a acercarse a las competencias.

"Cuando empecé a jugar profesionalmente, en 2016, había un grupo reducido de jugadores y siempre nos encontrábamos las mismas caras. En estos diez años eso creció mucho. Hay muchos chicos nuevos que se animaron a participar", recordó.

Como ejemplo, mencionó la liga infantil que impulsa desde hace tres años, que durante el último período reunió entre 80 y 100 participantes. Además, destacó que algunos de esos jóvenes comenzaron a competir en el torneo más importante de la provincia.

"Para deportes como el fútbol o el básquet puede parecer un número chico, pero para el ajedrez es muchísimo. Es una muestra de que hay interés y de que se puede seguir creciendo", afirmó.

Una invitación para los más jóvenes

En el cierre, el excampeón dejó un mensaje para quienes tienen curiosidad por aprender, pero todavía no se animan a acercarse a un tablero. En ese sentido, remarcó que existen distintos espacios en la provincia donde pueden comenzar a practicar.

"Las puertas están abiertas. Hay lugares en Santa Lucía, Rawson, la Biblioteca Franklin y el Colegio Mercedario, entre otros. Es un deporte muy lindo, no necesitás muchos recursos ni nada especial: solamente aprender a mover las piezas y, a partir de ahí, divertirte", expresó.

Así, después de construir una trayectoria como competidor y alcanzar tres campeonatos sanjuaninos consecutivos, Herrmann inicia una etapa diferente. Su desafío ahora estará fuera del tablero de competencia, con la intención de acompañar a las nuevas generaciones y contribuir al desarrollo del ajedrez provincial.