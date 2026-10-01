Román Vega tuvo su esperado estreno con la Selección Argentina. El defensor de 22 años fue titular frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y se transformó en el futbolista número 66 que debuta con la Albiceleste durante el ciclo de Lionel Scaloni.

El lateral izquierdo, actualmente en el Zenit de Rusia, integró la defensa junto a Agustín Giay, Cristian Romero y Lisandro Martínez. Su aparición se dio después de haber sido una de las principales novedades en la convocatoria para esta fecha FIFA, ya que se trató de su primer llamado a la Selección mayor.

Vega comenzó su carrera en Argentinos Juniors y busca hacerse un lugar en un sector del campo en el que el cuerpo técnico continúa evaluando alternativas de recambio. Su estreno se suma a una extensa lista de futbolistas que recibieron oportunidades desde la llegada de Scaloni al seleccionado nacional.

Los últimos debutantes antes de Vega habían sido Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo, Tomás Aranda y Joaquín Freitas, quienes tuvieron sus primeros minutos con la camiseta argentina en el amistoso frente a Honduras disputado el 6 de junio en Texas.

Con el estreno del futbolista del Zenit, ya son 66 los jugadores que debutaron en la Selección Argentina bajo la conducción de Scaloni. Entre ellos aparecen nombres que luego se consolidaron dentro del ciclo, como Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Julián Álvarez, Emiliano Martínez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Todos los debutantes en Argentina en la era Scaloni