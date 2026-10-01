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Román Vega debutó en la Selección Argentina y se convirtió en el 66° estreno de Scaloni

El lateral del Zenit fue titular ante Bolivia en Córdoba y se transformó en el jugador número 66 que debuta en la era Scaloni.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Román Vega tuvo su estreno con la Selección Argentina frente a Bolivia.

Román Vega tuvo su esperado estreno con la Selección Argentina. El defensor de 22 años fue titular frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y se transformó en el futbolista número 66 que debuta con la Albiceleste durante el ciclo de Lionel Scaloni.

El lateral izquierdo, actualmente en el Zenit de Rusia, integró la defensa junto a Agustín Giay, Cristian Romero y Lisandro Martínez. Su aparición se dio después de haber sido una de las principales novedades en la convocatoria para esta fecha FIFA, ya que se trató de su primer llamado a la Selección mayor. 

Vega comenzó su carrera en Argentinos Juniors y busca hacerse un lugar en un sector del campo en el que el cuerpo técnico continúa evaluando alternativas de recambio. Su estreno se suma a una extensa lista de futbolistas que recibieron oportunidades desde la llegada de Scaloni al seleccionado nacional. 

Los últimos debutantes antes de Vega habían sido Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo, Tomás Aranda y Joaquín Freitas, quienes tuvieron sus primeros minutos con la camiseta argentina en el amistoso frente a Honduras disputado el 6 de junio en Texas. 

Con el estreno del futbolista del Zenit, ya son 66 los jugadores que debutaron en la Selección Argentina bajo la conducción de Scaloni. Entre ellos aparecen nombres que luego se consolidaron dentro del ciclo, como Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Julián Álvarez, Emiliano Martínez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. 

Todos los debutantes en Argentina en la era Scaloni

  1. Gerónimo Rulli
  2. Renzo Saravia
  3. Exequiel Palacios
  4. Gonzalo Martínez
  5. Giovanni Simeone
  6. Walter Kannemann
  7. Alan Franco
  8. Matías Vargas
  9. Franco Cervi
  10. Franco Vázquez
  11. Santiago Ascacíbar
  12. Rodrigo Battaglia
  13. Rodrigo De Paul
  14. Juan Foyth
  15. Gastón Giménez
  16. Paulo Gazzaniga
  17. Lisandro Martínez
  18. Gonzalo Montiel
  19. Domingo Blanco
  20. Matías Suárez
  21. Esteban Andrada
  22. Iván Marcone
  23. Matías Zaracho
  24. Juan Musso
  25. Lucas Martínez Quarta
  26. Nicolás Domínguez
  27. Alexis Mac Allister
  28. Leonardo Balerdi
  29. Adolfo Gaich
  30. Lucas Ocampos
  31. Nicolás González
  32. Facundo Medina
  33. Emiliano Martínez
  34. Cristian Romero
  35. Julián Álvarez
  36. Nahuel Molina
  37. Emiliano Buendía
  38. Lucas Boyé
  39. Marcos Senesi
  40. Thiago Almada
  41. Nehuén Pérez
  42. Enzo Fernández
  43. Alejandro Garnacho
  44. Facundo Buonanotte
  45. Valentín Barco
  46. Walter Benítez
  47. Valentín Carboni
  48. Valentín Castellanos
  49. Nicolás Paz
  50. Giuliano Simeone
  51. Franco Mastantuono
  52. José Manuel López
  53. Aníbal Moreno
  54. Lautaro Rivero
  55. Facundo Cambeses
  56. Kevin Mac Allister
  57. Joaquín Panichelli
  58. Gianluca Prestianni
  59. Máximo Perrone
  60. Agustín Giay
  61. Gabriel Rojas.
  62. Santiago Beltrán
  63. Nicolás Capaldo
  64. Tomás Aranda
  65. Joaquín Freitas
  66. Román Vega
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