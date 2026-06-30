Romaña, Villa y los jugadores que quiere Boca para la Sudamericana

Boca busca fortalecer su estructura futbolística para el ciclo 2026 liderado por Rodolfo Arruabarrena. Tras asegurar los arribos de Leandro Lozano y del portero Álvaro Montero, quien se incorporará al terminar su labor con la selección de Colombia, la gestión de Juan Román Riquelme intenta cerrar dos incorporaciones claves. Los objetivos centrales de este mercado de pases son Jhohan Romaña para la defensa y Sebastián Villa para el frente de ataque.

La negociación por Romaña se encuentra en un punto de espera después de que San Lorenzo rechazara una propuesta formal de tres millones de dólares. A pesar de que la cláusula de rescisión del futbolista es de cinco millones, el club xeneize planea realizar un nuevo ofrecimiento sin llegar a esa cifra máxima.

El defensor tiene contrato hasta diciembre y presiona para que se concrete el traspaso con la promesa de dejarle dinero a su actual institución. Como alternativa en la zaga, el cuerpo técnico analiza la opción de Santiago Núñez, jugador que milita en Estudiantes de La Plata.

En cuanto a Villa, quien suma 172 encuentros y 29 goles en la institución, el panorama es complejo tras el rechazo de una oferta superior a los seis millones de dólares por parte de Independiente Rivadavia. El delantero desea retornar y ya manifestó que "quiere volver a sentir el calor de La Bombonera y empuja para destrabar su salida" ante el presidente Daniel Vila.

Por su parte, el dirigente afirmó públicamente que no piensa "cortarle la carrera" al futbolista, aunque mantiene una postura inflexible sobre su cotización. El atacante colombiano acumuló 32 asistencias y siete trofeos obtenidos durante sus cinco temporadas previas en el equipo.

Frente a las dificultades para repatriar al extremo, surgieron otros nombres en la lista de posibles refuerzos que el cuerpo técnico sigue de cerca. Tiago Palacios es uno de los apuntados, con un valor de mercado que oscila entre los siete u ocho millones de dólares. También se estudia la situación de Maher Carrizo, quien actualmente cuenta con pocos minutos de juego en el Ajax de Europa tras haber sido transferido a principios de año.