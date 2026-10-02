Romance confirmado, tres mujeres involucradas y un escándalo de infidelidad

Ángel de Brito confirmó la relación entre Romina Uhrig y Martín Borrillo, desencadenando un gran revuelo que salpicó a Coty Romero y Zoe Bogach. La revelación del vínculo sentimental entre la exdiputada y el productor general del programa detonó una serie de cruces verbales y sanciones internas en el canal. La situación escaló cuando las exparticipantes expusieron detalles de la vida privada del productor, desencadenando un fuerte enfrentamiento público.

El conflicto derivó en la salida de Coty Romero de las transmisiones oficiales y la posterior restricción de acceso para Zoe Bogach. Ante las medidas adoptadas por la producción, Coty Romero reaccionó airadamente y cargó de manera directa contra Romina Uhrig en una entrevista radial con Rolando Barbano. En ese espacio, la correntina apuntó hacia la ex legisladora haciendo alusión a sus causas judiciales pendientes por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Por su parte, Romina Uhrig intentó restarle importancia a los señalamientos y buscó desmarcarse de las críticas sobre su vida íntima con una frase contundente: "Solo le pidieron que se enfoque en reaccionar a GH. Nadie le dijo que no hable de mí. Ella expuso mi relación cuando era algo muy reciente, no lo sabían ni mis hijas. Si tiene un problema, que vaya al psicólogo y al psiquiatra".

La respuesta de Coty Romero no tardó en llegar y elevó el tono de la disputa personal. La exparticipante cuestionó la formación de su antigua compañera y lanzó: "¿Qué puedo esperar de una persona que no sabe conjugar los verbos? Me tengo que reír. ¿Qué podemos esperar de gente que ocupó cargos en el Estado y ha hecho menos que el diputado que se rasca el ombligo con la birome?". Además, agregó: "Me manda al psicólogo, pero hay gente que tendría que estar presa. Yo no fui a sacarle los terrenos a unos abuelitos. Yo no tengo cargos, estoy limpia".

Las declaraciones también afectaron a Laura Ubfal, a quien Coty Romero calificó de manera despectiva durante la entrevista. Finalmente, la correntina cerró sus intervenciones aludiendo a los rumores vertidos previamente por Zoe Bogach sobre la condición sentimental del productor: "Prefiero perder un lugar antes que conseguirlo por ser la amante de un hombre casado".