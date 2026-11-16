El delantero Romelu Lukaku anunció su retiro de la Selección de Bélgica a los 33 años y puso fin a una trayectoria internacional de 16 años. Se despide como el máximo goleador histórico del seleccionado, con 94 tantos en 135 partidos disputados.

La decisión fue comunicada este lunes 16 de noviembre a través de sus redes sociales, pocas horas después del triunfo de Bélgica por 4-1 ante Italia por la UEFA Nations League. En ese encuentro, el atacante permaneció en el banco de suplentes.

Una despedida después de 16 años

Lukaku debutó con la camiseta de Bélgica el 3 de marzo de 2010 frente a Croacia y, desde entonces, se convirtió en una de las principales figuras de la historia futbolística de su país. Durante ese recorrido disputó cuatro Copas del Mundo y tres Eurocopas.

"Durante estos 16 años, di todo lo que tenía para la selección nacional y sentí todas las emociones posibles", expresó en su mensaje de despedida. También agradeció a los compañeros y entrenadores que lo acompañaron durante su carrera internacional.

El delantero describió su etapa en el seleccionado como una experiencia que disfrutó en cada momento. Además, manifestó que se siente en paz con la decisión de cerrar su ciclo.

Los números de Lukaku con Bélgica

El atacante se marcha con 94 goles en 135 partidos y como máximo artillero histórico de la selección belga. Su registro lo ubica 53 tantos por encima de Kevin De Bruyne, quien aparece en el segundo lugar de la tabla histórica.

A lo largo de su trayectoria internacional, Lukaku fue protagonista en cuatro Mundiales y tres Eurocopas. Su retiro marca el final de una etapa de más de una década y media con los Diablos Rojos.