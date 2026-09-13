Romina Imwinkelried consiguió la primera medalla de Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al ganar el bronce en los 10 kilómetros de aguas abiertas. La nadadora de San Jerónimo Norte completó la prueba en 1:57:04,5 y terminó tercera en el lago del Parque del Sur, en Santa Fe.

La argentina quedó a 6,3 segundos de la brasileña Ana Cunha, ganadora de la competencia y una de las principales referentes sudamericanas de la disciplina. La medalla de plata fue para su compatriota Eichelberger.

La definición por el tercer puesto tuvo un final muy cerrado. Imwinkelried terminó apenas 0,1 segundos por delante de Candela Giordanino, quien finalizó cuarta.

Una medalla con valor especial

Tras subir al podio, Imwinkelried expresó su emoción por regresar a una competencia ODESUR después de atravesar cambios importantes en su carrera deportiva.

“Lo soñé mucho tiempo. Me costó volver a la Selección”, contó la nadadora en diálogo con ESPN. También explicó que se mudó a Buenos Aires, cambió de entrenador y modificó su vida para regresar a un torneo de este nivel.

“Por suerte fue acá, con mi gente. Es inexplicable”, afirmó entre lágrimas. Luego, en diálogo con DSports, destacó la importancia del resultado: “Muy feliz de poder aportar medallas a mi país”.

Para Imwinkelried, esta fue su segunda medalla en su segunda participación en unos Juegos Suramericanos.

Argentina y el inicio del medallero

La competencia de aguas abiertas fue una de las primeras en entregar preseas en Santa Fe 2026. En la rama masculina de los 10 kilómetros, los argentinos Ivo Cassini y Joaquín Moreno terminaron 4° y 5°, respectivamente, mientras que el brasileño Matheus De Freitas obtuvo el oro.

Los Juegos Suramericanos reúnen a más de 4.000 atletas de 15 países y se desarrollarán hasta el 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela. El programa contempla 43 deportes y 60 disciplinas, con resultados clasificatorios para los Juegos Panamericanos Lima 2027 en más de 30 disciplinas.

La medalla de Imwinkelried marcó así el primer podio argentino de una competencia que también funciona como parte del camino hacia Los Ángeles 2028.