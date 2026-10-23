Rompieron a piedrazos los vidrios de un colectivo que circulaba en Chimbas

En el departamento de Chimbas, desconocidos protagonizaron un hecho de violencia al atacar a piedrazos al interno 52 de la línea 404 de la Red Tulum mientras circulaba por la zona de Centenario y Tacuari. Las personas que arrojaron los proyectiles contra la unidad en movimiento provocaron la rotura de los vidrios y dejaron restos de cristales e impactos en el piso y sobre los asientos del vehículo.

La agresión pudo haber terminado en una tragedia de proporciones mayores, pero de milagro no se registraron heridos de gravedad pese al peligro que representó la caída de los elementos contundentes dentro del habitáculo. Lanzar objetos a un colectivo en circulación causa graves daños materiales y pone en riesgo extremo la integridad física del chofer a cargo y de todos los pasajeros.

Hasta el momento no se informó la identidad de los responsables ni si hubo personas detenidas por el caso, mientras crece la preocupación de la comunidad frente a la repetición de estos episodios vandálicos que atentan contra la seguridad del transporte público en la zona.