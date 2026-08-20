Rompieron el vidrio de un local de Albardón y robaron el negocio

Un silencioso robo sorprendió a una familia en su comercio de Albardón. El hecho delictivo ocurrió de madrugada en un local de ropa ubicado sobre la calle La Laja, entre Los Patos y Callao, en la zona de Las Lomitas. Mientras los propietarios descansaban en la vivienda del fondo del terreno, desconocidos irrumpieron en el local que funciona en la parte delantera de la propiedad.

Para ingresar al negocio, los delincuentes rompieron el vidrio de la puerta de entrada. Una vez adentro, sustrajeron 25 prendas deportivas de algodón que estaban en exhibición, además de otros efectos. Como la familia dormía en el fondo, nadie escuchó ruidos durante el transcurso de la madrugada.

La situación fue descubierta el lunes, alrededor de las 10:04, cuando la dueña de casa, de apellido Atencio, advirtió los destrozos. Tras constatar el faltante, los damnificados radicaron la denuncia correspondiente en la Comisaría 18va, lo que dio inicio a la intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.