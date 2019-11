Rompieron inflable de un león que busca exhibirse en inauguración del estadio de Estudiantes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El inflable gigante con forma de león que estaba listo para ser exhibido en la inauguración del nuevo estadio de Estudiantes de La Plata, el próximo sábado, fue dañado después del clásico que el "Pincha" le ganó a Gimnasia y Esgrima el sábado pasado en el bosque platense.



El artista Alejandro Mañanes, instalador de la obra y quien busca mediante una "campaña popular" ser parte de la fiesta de inauguración del estadio del "León" (la vieja denominación con que se conocía a Estudiantes), señaló hoy que “un grupo de delincuentes la atacaron a puñaladas”.



El artista platense dijo a Télam que al acto de vandalismo "se responderá con arte, amor, paz y trabajo".



Según Mañanes, los agresores "llegaron en motos, era una banda que generó una situación muy fea y solo pudimos evitar que se lo llevaran".



El "León" inflable -que mide siete metros y demandó 7 mil metros de tela- forma parte de una "campaña popular y callejera" que involucra a la gente y a su pedido para que la obra "entre a la cancha en la inauguración", indicó Mañanes.



"El Estadio que se inaugurará es un hermoso estadio estilo europeo, pero todavía le falta alma, entonces callejeramente nace la idea de este 'León' que propuse como mensaje popular pero con estética a lo Broadway", agregó.



"Desde que empezó a construirse, la gente se saca fotos con un cartel hecho a mano con la leyenda 'El León quiere entrar a la cancha', porque se trata de una gran intervención urbana", dijo el artista.



En relación al ataque, Mañanes desligó que tenga relación con hinchas o gente vinculada a Gimnasia y Esgrima de La Plata, y señaló que se trata de "agresores que exceden a cualquier club".



"Esto además es una perfomace que no tiene nada que ver con el fútbol, con un club u otro club, sino con la inauguración de un estadio", agregó.



El inflable -que fue dañado con cuchillos- ya fue reparado y mañana volverá a circular por distintos puntos de la capital bonaerense.



"Lo rompieron pero yo lo transformo en un acto de amor, lo revierto y lo convierto en arte, por eso le quedará una cicatriz. Nació callejero y ya pagó su derecho de piso", bromeó el artista.



Un día antes del ataque, Mañanes publicó fotos de su obra en las redes sociales, en las que afirmó que entraba "en la etapa final de el proceso constructivo".



"No está terminado, el avance es día a día con mil inconvenientes, viene el fino, todo el realce, brillos rojizos, luces y sombras, no es un objeto estático sino una gigantesca marioneta. Luego vienen los rugidos y varios efectos más, hasta que termine de tener, literalmente, VIDA", publicó el artista plástico en las redes sociales.