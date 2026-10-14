Un hombre de 43 años fue detenido durante la madrugada del martes 13 de octubre en la ciudad de San Juan, luego de ser señalado por intentar ingresar a un kiosco tras romper un candado. El sospechoso fue interceptado por efectivos de la División Cuerpo Especial de Vigilancia y, al verificar sus datos, la Policía constató que registraba tres pedidos de captura vinculados con distintas causas contravencionales.

El procedimiento se registró alrededor de las 2.15, en inmediaciones de calle General Paz y avenida Rioja, en Capital. Según la información policial, vecinos de la zona observaron al hombre cuando habría dañado el candado de un comercio ubicado en la intersección de calles Belgrano y Tucumán. Ante esa situación, se dispusieron a alertar al 911.

Este es el elemento que la Policía secuestróa al detenido, con la que habría cortado el candado.

Personal policial que intervino en el operativo procedió a la aprehensión del sospechoso, identificado como Rodolfo Victorio Costanza, de 43 años, con domicilio en el departamento Pocito. Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una tijera cortacadenas de color negro y amarillo, marca CrossMaster, que habría sido utilizada para romper el dispositivo de seguridad del negocio.

Tras la detención, los efectivos consultaron los antecedentes del hombre y detectaron que registraba tres pedidos de captura consignados en órdenes del día emitidas el 21 de mayo de 2026. Las medidas judiciales estaban relacionadas con presuntas infracciones a distintos artículos de la Ley 941-R y requerían su comparecencia ante el Primer Juzgado de Faltas.

Además, por el procedimiento de esa madrugada, Costanza quedó vinculado a un expediente contravencional por presuntas infracciones a los artículos 98, 117, 118 y 195 de la Ley 941-R, con intervención del Segundo Juzgado de Faltas. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría 3°, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

En paralelo, el personal policial mantuvo comunicación con el ayudante fiscal Andrés Cerutti, quien impartió directivas para avanzar con las actuaciones por el presunto intento de robo. De acuerdo con la información oficial, como el propietario del kiosco no se encontraba en el lugar para formalizar la denuncia y tampoco se había localizado el candado, se dispuso que el caso quedara documentado en un expediente y fuera remitido a la UFI Delitos contra la Propiedad.

La causa quedó caratulada como tentativa de robo, bajo el legajo 643/26. La investigación deberá establecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.