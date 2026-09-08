Rompió el vidrio de un outlet deportivo de Capital y se robó todo lo que había

El intento de saqueo se registró cerca de las 4:45 de este domingo en la sucursal de Outlet Mayorista situadas sobre la avenida Ignacio de la Roza al 1169 Oeste. En ese sector del área capitalina Germán Facundo Bernal se posicionó frente a la puerta principal de cristal y empleó un escombro para golpear la estructura repetidamente hasta derribarla por completo.

La secuencia de destrucción quedó captada en las cámaras de seguridad del predio comercial que exhiben con precisión cómo el sospechoso usó un cascote para reventar la vidriera.

Una vez con el paso libre el implicado se dedicó a juntar el calzado y la vestimenta exhibidos en las estanterías. No obstante el sonido de la alarma del negocio alertó a la víctima sobre la irrupción en tiempo real. Esta novedad desencadenó un llamado inmediato a la línea 911 que derivó en la salida de varias patrullas hacia la dirección indicada.

Los agentes de la fuerza provincial desplegaron un rastrillaje dinámico por las inmediaciones y ubicaron al individuo a dos cuadras de la escena original. La detención de Bernal se concretó aproximadamente a las 4:51 en el cruce de avenida Ignacio de la Roza y calle Rojas.

El sujeto avanzaba a pie transportando una bolsa de consorcio donde acondicionó parte de las prendas sustraídas. Al quedar interceptado con las manos en la masa las autoridades iniciaron de inmediato el procedimiento especial de Flagrancia.

Las actuaciones legales por el delito calificado de manera provisoria como robo agravado por efracción en grado de tentativa quedaron bajo la órbita operativa del fiscal Francisco Micheltorena en conjunto con el ayudante fiscal Sergio Cuneo.