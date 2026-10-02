Un intento de robo terminó con un hombre detenido luego de una persecución a pie en Rawson. El episodio ocurrió este jueves, alrededor de las 13:58, en inmediaciones de calle Mendoza y calle 5, jurisdicción de la Comisaría 6ª.

Según la información policial, el sospechoso tenía como objetivo una camiseta de River que se encontraba dentro de una camioneta Toyota 4x4 estacionada en la vía pública.

El hecho tuvo un particular testigo. Un hombre de 54 años estaba dentro de su vivienda cuando escuchó los gritos de su hermano Claudio, quien realizaba tareas de mantenimiento sobre el techo de la propiedad.

Desde esa posición, Claudio había observado cómo un desconocido forzaba la ventanilla trasera derecha de la camioneta hasta conseguir romper el cristal.

La fuga terminó a pocos metros

Al darse cuenta de que había sido descubierto, el sospechoso desistió del robo y salió corriendo. Sin embargo, el propietario del vehículo reaccionó rápidamente y comenzó a perseguirlo por la zona.

La persecución terminó a pocos metros del lugar donde se produjo el intento de robo. El dueño de la camioneta logró alcanzar al hombre sobre la vereda norte de calle 5 y lo redujo en el suelo con la colaboración de un vecino.

El vecino, además, se comunicó con el 911 para alertar sobre lo ocurrido.

Minutos después arribaron efectivos del Comando Radioeléctrico Sur, quienes formalizaron la aprehensión del sospechoso.

Quedó vinculado a una causa por tentativa de robo

El detenido fue identificado como Cristian Abel Cuello, de 32 años, domiciliado en el Lote Hogar 33, en Pocito.

Por disposición del ayudante fiscal Marcelo Bustos, de la UFI Flagrancia, Cuello fue trasladado a los calabozos de la dependencia policial y quedó vinculado al Legajo N° 101/26.

La investigación quedó encuadrada, en principio, bajo la figura de tentativa de robo.