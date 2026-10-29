Un hombre de 34 años fue aprehendido luego de arrancar un secador eléctrico que estaba amurado a una pared de los baños del Patio Alvear, en Capital. El hecho ocurrió cerca de las 14 de este jueves y quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia.

Un episodio de daños se registró este jueves en el interior del Patio Alvear, en Capital, donde un hombre de 34 años terminó detenido después de romper un secador de manos eléctrico que estaba instalado en uno de los baños del complejo comercial.

El procedimiento se inició alrededor de las 13:59, cuando efectivos policiales que realizaban recorridas de prevención y seguridad recibieron un aviso a través del equipo de comunicación. El alerta informó sobre una aprehensión civil en el interior del centro comercial, por lo que los uniformados se trasladaron hasta el lugar.

El seceador de manos había sido violentado y dejado en el piso del baño del centro comercial.

Al arribar, los policías entrevistaron al encargado de mantenimiento. El hombre relató que recibió información del personal de seguridad privada sobre un incidente ocurrido en el sector de los baños.

Según la reconstrucción del hecho, un cliente que se encontraba almorzando en el patio de comidas se dirigió al sanitario y observó a un sujeto que vestía una remera negra de manga corta, zapatillas blancas y un pantalón corto oscuro tipo camuflado. En esas circunstancias, el individuo arrancó de la pared un secador de manos eléctrico y provocó daños en el dispositivo, que quedó tirado en el piso.

El testigo alertó sobre lo sucedido y, con la intervención del guardia de seguridad privada, lograron retener al sospechoso dentro del baño hasta la llegada de la Policía.

Cuando los efectivos tomaron conocimiento de la situación, procedieron a la aprehensión del hombre, identificado como Mayco Yair Manzur, de 34 años, domiciliado en el departamento Chimbas.

El aparato eléctrico fue encontrado en el piso por el personal de seguridad del lugar.

Durante el procedimiento, el personal policial secuestró un secador de manos eléctrico de color plateado y un tornillo con cabeza Phillips de aproximadamente tres centímetros, elementos vinculados con el hecho investigado.

Posteriormente, los uniformados establecieron comunicación con la Base Acusatoria y pusieron en conocimiento de lo ocurrido a la cabo primero Johana González. Desde allí se informó que se haría presente en el lugar el ayudante fiscal David Peña, quien tomó intervención y dispuso avanzar con las actuaciones judiciales.

Por directivas de la ayudante fiscal de turno de la UFI Flagrancia, Virginia Branca, se ordenó iniciar el procedimiento especial de flagrancia bajo la calificación provisoria de daño simple. La causa quedó registrada con el legajo 37/26.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Policía de San Juan pertenecientes a distintas unidades del área Urbana, con intervención de la Comisaría 4ª, dependencia que recibió las actuaciones a través de la oficial ayudante Martina Lescano.