Jorge “Roña” Castro volvió a protagonizar una particular confesión sobre su vida personal. El exboxeador fue invitado al programa Otro día perdido y habló sobre su familia, donde sorprendió al revelar que tiene 15 hijos y 14 nietos.

La charla comenzó cuando le preguntaron directamente por la cantidad de hijos que tiene. “Tengo quince”, respondió Castro, antes de bromear sobre el tamaño de su familia: “Yo tenía que poblar la Argentina”.

El exboxeador explicó que sus hijos tienen edades muy diferentes. “El más chico tiene 16 y el más grande tiene 42”, contó. Y, al recordar sus primeros años como padre, agregó: “Empecé de chiquito, era un chico”.

El particular problema con sus hijos

Aunque Castro aseguró que actualmente mantiene una relación cercana con sus hijos, reconoció que tener una familia tan numerosa también le genera algunas situaciones insólitas.

“Hoy en día mis hijos son mis amigos”, afirmó. Sin embargo, cuando le preguntaron por las fechas importantes, admitió: “Vos me preguntás hoy: ‘¿Es el cumpleaños de tal hijo?’ y no me acuerdo”.

Castro también contó que tiene 14 nietos y relató algunas de las confusiones que se producen dentro de su extensa familia.

Además, durante la entrevista reveló otro dato de su vida personal: estuvo casado siete veces. Actualmente está en pareja con Noelia y aseguró que vive tranquilo. “A todos les di por igual. En ese momento era campeón del mundo, la ganaba fácil siendo campeón. Hoy en día vivo bien, no tiro manteca al techo, pero vivo tranquilo”, expresó.

La confesión volvió a mostrar el particular sentido del humor del ex campeón mundial de peso medio, que a sus 15 hijos y 14 nietos suma una historia familiar marcada por las anécdotas y las situaciones inesperadas.