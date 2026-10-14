Jorge Fernando “Roña” Castro, el histórico exboxeador argentino, murió durante la madrugada del miércoles 14 de octubre, a los 59 años, luego de descompensarse mientras se encontraba en el bingo de Morón, en la provincia de Buenos Aires. Según el parte policial, el deportista padecía diabetes, un antecedente de salud que tomó relevancia tras su fallecimiento.

Castro se encontraba en el sector de las máquinas del establecimiento cuando comenzó a sentirse mal. De acuerdo con los primeros datos difundidos, el personal del lugar alertó sobre la situación y acudió asistencia médica, pero un profesional constató su muerte.

En un primer momento, las autoridades señalaron que no estaba confirmada la causa médica del fallecimiento. Sin embargo, durante la mañana se difundieron resultados de la autopsia que indicaron que murió por un edema agudo de pulmón derivado de una falla cardíaca.

Qué se sabe sobre la diabetes que padecía

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta la forma en que el organismo regula la glucosa en la sangre. Puede requerir controles médicos permanentes, alimentación adecuada y, según el tipo y las necesidades de cada paciente, tratamiento con medicamentos o insulina.

El parte policial sobre la muerte de Castro consignó que tenía esta enfermedad y registró información vinculada con sus niveles de insulina al momento de la descompensación. No obstante, ese dato por sí solo no permite afirmar que la diabetes haya sido la causa directa de su fallecimiento.

El resultado forense difundido posteriormente señaló una falla cardíaca y un edema agudo de pulmón. La investigación quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de Morón.

Una figura histórica del boxeo argentino

Nacido el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, Santa Cruz, Castro alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera en agosto de 1994, cuando se consagró campeón mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo tras vencer al estadounidense Reggie Johnson.

Meses después protagonizó una de las peleas más recordadas de su trayectoria frente a John David Jackson, en México. Aunque estaba en desventaja, logró revertir el combate con un golpe decisivo y consiguió una victoria que quedó entre las más destacadas del boxeo de aquella temporada.

El excampeón se retiró del boxeo profesional en 2007. Años más tarde, impulsó proyectos vinculados con el deporte y la ayuda comunitaria, entre ellos un gimnasio en Temperley que durante la pandemia se convirtió en un comedor para vecinos.

Su muerte generó conmoción entre deportistas, colegas y seguidores, que recordaron tanto sus logros sobre el ring como su personalidad y su historia de superación.