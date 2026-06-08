Las alarmas se encendieron por completo en el búnker de la Selección de Uruguay a muy pocos días del inicio de la Copa del Mundo. Ronald Araújo, una de las máximas figuras y pilar indiscutido de la estructura defensiva de la Celeste, debió abandonar la concentración y viajó de urgencia rumbo a España para tratarse una severa lesión muscular, lo que pone un enorme signo de interrogación sobre su presencia en el estreno mundialista.

Viaje de urgencia con el aval de Marcelo Bielsa

El futbolista del Barcelona se trasladó hacia la ciudad condal con el objetivo de ser evaluado y asistido por los mismos especialistas médicos que lo atienden habitualmente en su club. Esta decisión se tomó bajo un absoluto consenso entre el director técnico argentino Marcelo Bielsa y el resto de los integrantes del cuerpo médico de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Desde el entorno de la delegación en Montevideo ya reconocen abiertamente que el panorama es complejo. Los tiempos de recuperación están muy ajustados y ven sumamente difícil que el zaguero central pueda estar en óptimas condiciones físicas para el partido del debut frente a Arabia Saudita, programado para el próximo lunes 15 de junio.

La importancia de Araújo en el pizarrón del "Loco" Bielsa es total: venía de ser titular indiscutido en los últimos tres encuentros amistosos de preparación y en tres de las pasadas cuatro presentaciones por las Eliminatorias Sudamericanas.

El plan de recuperación y otra baja de peso

A pesar del contratiempo físico, el defensor central no será cortado de la nómina definitiva. La planificación estipula que, tras sus consultas en España, Araújo se reintegrará a la delegación charrúa que viajará hacia Playa del Carmen, México, para encarar el tramo final de la pretemporada. El cuerpo técnico cruza los dedos para poder tenerlo de vuelta de cara a los compromisos subsiguientes del Grupo H: el 22 de junio ante Cabo Verde y el 27 frente a España.

Para colmo de males, la enfermería uruguaya sumó otra mala noticia en las últimas horas. El volante creativo Giorgian De Arrascaeta, jugador clave del Flamengo, arrastra una complicación muscular en uno de sus gemelos combinada con una fractura de clavícula. El mediocampista tampoco estaría desde el arranque frente a los árabes en el imponente Hard Rock Stadium de Miami, privando al entrenador rosarino de dos de sus máximos referentes futbolísticos para el esperado puntapié inicial.