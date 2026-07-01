La selección de Países Bajos quedó eliminada del Mundial 2026 en una dramática definición por penales ante Marruecos en los dieciseisavos de final, resultado que derivó en la renuncia inmediata de su entrenador, Ronald Koeman.

El técnico confirmó su salida a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, donde explicó que decidió dar por finalizado su ciclo al frente de “La Naranja”, tras no haber podido alcanzar el objetivo de pelear por el título mundial.

Koeman expresó su orgullo por su trayectoria como entrenador y recordó su paso por distintos clubes europeos y por la selección neerlandesa, en dos etapas diferentes, destacando el valor de las experiencias acumuladas a lo largo de su carrera.

Una despedida con carga emocional

En su mensaje, el exfutbolista reconoció la frustración por no haber conseguido el título mundial con Países Bajos, una de las grandes aspiraciones históricas del seleccionado. Aun así, remarcó que prevalece el orgullo por el camino recorrido y por haber representado al país en la máxima competencia del fútbol.

El entrenador también hizo referencia a un motivo personal de peso en su decisión: la situación de salud de su esposa, a quien acompañará de manera permanente en su tratamiento médico, lo que influyó en su determinación de dejar el cargo.

El cierre de un ciclo

La eliminación ante Marruecos marca el final de un proceso que buscaba consolidar a Países Bajos como protagonista en el escenario internacional. Con su salida, la federación neerlandesa deberá iniciar la búsqueda de un nuevo entrenador de cara al próximo ciclo competitivo.

Koeman cerró su mensaje agradeciendo el apoyo recibido durante su carrera y destacando el vínculo con jugadores, clubes y aficionados, en lo que definió como una etapa “de orgullo, aprendizaje y gratitud”.